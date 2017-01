Hvězda v Jeruzalému: divácké bouře, soused Netanjahu i zákaz pro syna

Pivot, který zářil ve Phoenixu, v New Yorku, (už méně) v Dallasu a v Miami, dnes bydlí jen pár bloků od rezidence předsedy vlády Benjamina Netanjahua a krátkou procházkou dojde do jeruzalémského Starého města.

Říká, že politika není nic pro něj. Situaci v zemi, kterou nazývá svou adoptivní vlastí, sleduje. Jen se do ní nechce nijak zapojovat. I tak se stal možná nejzvláštnější celebritou Izraele jeho v devětašedesátileté historii.

Bez větších fanfár Stoudemire loni v létě oznámil, že odchází z NBA, kde působil od roku 2002. A poté dodal, že svou povedenou kariéru hodlá zakončit v zemi, ke které dlouhodobě cítil duchovní pouto.

Aby se zabránilo pomluvám, že tu jde jen o zviditelnění Hapoelu Jeruzalém, týmu, jehož byl Stoudemire částečným vlastníkem, prodal svůj podíl v klubu a upsal se jako hráč na dva roky. Navíc si koupil čtyřpatrový dům a přestěhoval sem z Miami celou rodinu.

Mimo basketbal si čtyřiatřicetiletý Stoudemire předsevzal, že bude působit jako neoficiální vyslanec Izraele. Nepovažuje sám sebe za žida, ale za Izraelitu. Aby dodržoval tradici košer jídla, nepozře Stoudemire vepřové nebo korýše. Na svém levém zápěstí má tetování židovského svícnu a před každým jídlem se modlí.

Jeho tetování jsou sice některými rabíny považována za porušení židovského kánonu, Stoudemire na to nehledí a vnímá sám sebe jako pobožně žijícího člověka. Říká, že se nikde necítil tak doma jako v Izraeli.

Takto Stoudemirea uvítali fanoušci Hapoelu Jeruzalém

Stoudemire přijel do Izraele za poklidným životem a dočkal se ho, přesto je pár historek, kterými baví místní i americké novináře, když přijedou bývalou hvězdu vyzpovídat.

Pošťák mu prý vyhrožoval, že pokud si na dům nepověsí jmenovku se svým jménem, což Stoudemire původně nechtěl udělat, přestane mu donášet poštu. Nakonec Stoudemireovi ustoupili, takže se z jejich domu stalo jedno z mála sídel místních hvězdných sportovců, které lze jednoduše najít.

Má modem na připojení k internetu v každém patře svého čtyřpatrového domu, protože tlusté zdi v Jeruzalémě přerušují signál wi-fi. A do zpráv se dostal i jeho desetiletý syn Amar ́e Jr., kterému nebylo dovoleno nastupovat za místní basketbalový tým, protože není občanem Izraele. Mladík se nakonec v nové zemi dal na baseball.

Nejvíce si ale Stoudemire a jeho rodina užívají prostředí úplně jiné než ve Státech a obdivují jinou část světa. Celá rodina chodí na hebrejštinu, našli nejlepšího košer řezníka ve městě, kam denně chodí nakupovat, a sám Amar ́e je po městě hodně vidět v rámci rozličných charitativních akcí. Naposledy střílel ze startovní pistole Jeruzalémského maratonu.

Také zbytek rodiny tráví hodně času zkoumáním dlouhé historie země na křižovatce civilizací. O svátcích a víkendech mimo sezonu navíc rodina cestuje po Evropě a objevuje metropole jako Paříž nebo Londýn.

S velkou změnou se Stoudemire potkal i ve své práci, protože z velkých arén NBA se najednou přestěhoval povětšinou do menších hal s kapacitou v řádu tisíců diváků. Také se po dlouhých letech v NBA adaptuje na změny v pojímání pravidel basketbalu. Se svým italským koučem Simonem Pianigianim komunikuje hlavně nohama a rukama a lehké to nemá ani s některými spoluhráči.

„Jak bych to jen řekl, musím je spoustu věcí učit,“ odpoví diplomaticky po dlouhém uvažování Amar ́e.

Tým cestuje po Izraeli autobusem. To je něco, na co také nebyl Stoudemire zvyklý. Na druhou stranu jsou cesty relativně krátké. Když však tým letí za hranice, cestuje komerčními lety, což už se v NBA velmi dlouho nedělá.

Přestože si v NBA vydělal okolo 170 milionů dolarů, má Stoudemire na Hapoel jen jeden speciální požadavek: na výjezdech chce mít hotelový pokoj vždy sám pro svých 211 centimetrů. Jinak se do situace v týmu ani ničeho jiného nijak nevměšuje.

Amar ́e už dávno nehraje na svůj kdysi nezastavitelný první rychlý krok v úniku. V izraelské lize a Eurocupu překonává protihráče hlavně silově a šikovnými obrátkami okolo koše. Jeho týmu patří po nedělní prohře třetí místo v lize za Maccabi Tel Aviv a Hapoelem Holon.

V Eurocupu jeho tým zatím potvrzuje velké, tedy do budoucna euroligové, ambice svého majoritního majitele a ve fázi Top 16 s bilancí tři výhry a jedna porážka vede skupinu.

Celkově nejsou Stoudemireovy letošní statistiky nijak oslnivé; 10 bodů plus šest doskoků jen těžko někoho uchvátí. Poslední dva výkony v Eurocupu slibují zlepšující se formu. Ve dvou utkáních za sebou trápil kvalitní ruský tým Zenit Petrohrad 22 a poté 26 body.

Momenty ze Stoudemireova nejpovedenějšího zápasu v Eurocupu

On se však v tuto chvíli na statistiky a své výkony nesoustředí. Rád vyvrací svým přátelům z USA mýty o Izraeli.

„Lidi se mě ptají, jestli žiji ve válečné zóně. Já jim odpovídám, že nemohou být dál od pravdy. Nádherná země, pláže, pouště, skvělí lidé, výtečné jídlo. V době šabatu je tu klid jako nikde, ideální pro rodinnou pohodu,“ chválí Amar ́e svůj výběr angažmá.

Jak Stoudemire vypráví o svém životě v Izraeli, lidé, co znají jeho příběh, chápou, že je to jen další dobrodružství. Amar ́e prošel jako mladík šest středních škol, i přes rady odborníků vynechal vysokou a šel rovnou do NBA, kde byl vybrán jako devítka draftu Phoenixem. Život v Izraeli je prostě jen další kapitola.

„Takhle my už prostě žijeme,“ říká Amar ́eho žena Alexis s úsměvem.

I přes všechna úskalí odchodu bývalý hvězdný hráč nelituje. „Doporučil bych to všem hráčům v podobné fázi kariéry. Je to pro mě příjemná a exotická úniková cesta před tlakem v USA, prakticky se tam o mně nemluví. Prostě jsem jen opustil svou komfortní zónu a našel jinou, která mi vyhovuje možná ještě víc,“ uzavírá Stoudemire.