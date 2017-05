Amálie, příjmením Hilgertová. Slečna s vodáckými geny i vysokým IQ

U kanálu na Trnávce, kde probíhaly kvalifikační boje, si zřídila provizorní studovnu.

„Rozložila jsem si v autě sedačky, dala na ně matrace a mezi jízdami jsem si na nich četla zeměpis a psychologii. Měla jsem v autě klid.“

Z psychologie si paradoxně zrovna opakovala téma stres. „Tak jsem aspoň věděla, co se mi zrovna honí v hlavě,“ zasmála se.

Tři čtvrtě hodiny před jízdou vždy vylezla z auta, připravila se, usedla do kajaku a jela.

A když byly všechny časy i body sečteny, věděla: Vyjela jsem si dospělou reprezentaci. V devatenácti dokázala totéž, co kdysi v témže věku i její slavná teta. Ta teta, která dvakrát vyhrála olympiádu a mistrovství světa, která 29 let patřila do národního týmu a až letos zůstala první pod čarou.

Ach, ano, příjmení té mladé slečny zní: Hilgertová.

Nejslavnější české vodácké příjmení.

Křestní jméno: Amálie.

S tetou se sejde v Tacenu

V peřejích závodili - a vozili z nich medaile, její dědeček, rodiče, teta, strýc, bratranec. Ona sama se už v roce 2013 stala juniorskou mistryní světa.

Zároveň usedala do školních lavic na soukromém pražském gymnáziu Mensa určeném pro děti s IQ nad 130 bodů.

Občas bývala na roztrhání.

„Štěpánka žila vodním slalomem takřka 24 hodin denně,“ porovnává ji s tetou kouč Jiří Prskavec starší. „Tak tomu u Amálky není. Má spoustu dalších zájmů.“

Jeho svěřenkyně souhlasí. Vždyť na světě je tolik zajímavých lidí, míst či věcí. „Vodní slalom mám moc ráda, ale neumím myslet jen na něj,“ říká. „Jsou pro mě důležití lidé ze školy i z mého okolí. Také jsem ráda doma na Jílovišti, což je docela daleko od kanálu v Troji. Občas cítím, že bych se na vodu měla soustředit víc. Musím to víc vybalancovat. Což je těžké.“

Každopádně během hektického období posledních týdnů jí byla kombinace škola – voda i ku prospěchu. Při tréninku zapomínala na obavy z maturity. U učebnic naopak neměla čas přemýšlet o otevírající se reprezentační příležitosti.

Amálie Hilgertová během Českého poháru vodních slalomářů

Původně vstupovala do české kvalifikace s cílem vybojovat si místo v tříčlenné reprezentaci do 23 let. Nakonec pronikla do té dospělácké. Ve druhém ze čtyř závodů porazila i předloňskou mistryni světa Kateřinu Kudějovou. „To jsem vůbec nechápala, jak se stalo. Já počítala, že Kača vždycky vyhraje a já budu někde za ní. Pak jsem vyhrála, stála jsem tam a nevěděla, co dělat.“

S 49letou tetou Štěpánkou se při Českém poháru na stupních vítězů nikdy nesešla. Nevyšlo jim to ani tentokrát. Též přání, aby si v září spolu zazávodily na mistrovství světa v Pau, zůstalo nevyslyšeno.

Sejdou se však alespoň při červnovém mistrovství Evropy v Tacenu. Ze studijních důvodů se z něj omluvila Karolína Galušková, a tak byla Štěpánka Hilgertová nominována coby první náhradnice.

„Amálka na vodě rok od roku roste,“ chválí teta svoji neteř. „Nebude asi ještě letos jezdit nejrychlejší časy na světě, ale co umí, dokáže v závodech prodat. Podobnou vlastnost vidím u Kačky Kudějové, a to je velká devíza do budoucna.“

Jak stihnu ty přijímačky?

Dokonce už i olympijskou atmosféru Amálie zažila. Mezinárodní kanoistická federace ICF ji loni coby jednu z nejlepších juniorek povolala do Ria a učinila z ní předjezdkyni. „To byla šílená motivace. Hrozně moc jsem zatoužila jednou se na olympiádu jako závodnice dostat.“

Tetě se to povedlo poprvé ve 24 letech. O čtyři roky později získala svoji první medaili z vrcholné akce, zlatou v olympijské Atlantě 1996.

Má dost času zkusit ji napodobit.

A má také dost prostoru ke zlepšení.

Kouč Jiří Prskavec vede ve své tréninkové skupině kromě Amálie Hilgertové a Kateřiny Kudějové také syna Jiřího, dalšího mistra světa.

„Ale Kača a Jířa už jsou profíci. Pro ně je hlavní náplní dne pádlování a vedle toho dálkově studují vysokou školu,“ říká. „Amálka naopak dávala studiu na střední mnohem víc času. Absolvovala proto o třetinu méně tréninků než ostatní.“

Hilgertová věří, že to změní, až se i ona dostane na vysokou školu.

Hlásí se na dvě: na Vysokou školu ekonomickou a na soukromou, kde chce studovat on-line marketing. Jenže na tu se v červnu konají přijímačky ve stejný den, kdy se jede Světový pohár v Praze.

„To jsem zvědavá, jak to zase zkombinuju.“