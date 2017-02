Švýcarsko slaví další titul díky Feuzovi, Češi ve sjezdu neuspěli

Sjezd:

Muži: 1. Feuz (Švýc.) 1:38,91, 2. Guay (Kan.) -0,12, 3. Franz (Rak.) -0,37, 4. Jansrud (Nor.) a Küng (Švýc.) oba -0,39, 6. Kilde (Nor.) -0,49, 7. Kline (Slovin.) -0,52, 8. Sander (Něm.) -0,56, 9. Fill (It.) -0,65, 10. Roger (Fr.) -0,82, ...39. Hudec -3,18, 43. Berndt -4,18, 44. Zabystřan -4,36, 47. Forejtek (všichni ČR) -6,06.