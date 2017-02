Ledecká po kombinačním sjezdu na 23. místě, Švýcarsko utočí na medaile

Stopka pro Lindsey Vonnovou? Američanka si v říjnu při tréninku zlomila nadloktí a v úterním superobřím slalomu ve Svatém Mořici měla viditelné problémy s uchopením hole. I proto požádala Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS) o povolení, aby si mohla hůlku pro kombinační sjezd přilepit k pravé ruce lepící páskou. FIS žádost Vonnové bez problémů schválila. „Vpohodě, tohle řešíme poměrně často. Je po zranění, takže jsme to povolili. Stejně jako u Tiny Weiratherové,“ uvedl ředitel ženských závodů FIS. Jenže už před páteční alpskou kombinací se americká lyžařka nechala slyšet, že do odpoledního slalomu vůbec nemusí zasáhnout. „Záleží na výsledku dopoledního sjezdu,“ uvedla. V něm Vonnová dojela na šestém místě. Je tedy velmi pravděpodobné, že do slalomu opravdu nenastoupí. Slalomové tyče by kvůli poranění ruce nemohla agresivně najíždět a v neděli Američanku čeká sjezd.