Sjezd v Ga-Pa vyhrál Ganong, drsný závod poznamenaly ošklivé pády

Závod SP v Garmisch-Partenkirchenu Muži: Sjezd: 1. Ganong (USA) 1:53,71 min., 2. Jansrud (Nor.) -0,38, 3. Fill (It.) -0,52, 4. Reichelt (Rak.) -0,59, 5. Feuz (Švýc.) -0,66, 6. Osborne-Paradis (Kan.) -0,87, 7. Baumann -0,89, 8. Mayer (oba Rak.) -0,98, 9. Janka (Švýc.) -1,05, 10. Paris (It.) -1,21, ...41. Hudec (ČR) -5,36. Průběžné pořadí sjezdu SP (po 4 z 8 závodů): 1. Jansrud 202, 2. Fill 199, 3. Paris 168, 4. Ganong 147, 5. Svindal (Nor.) 140, 6. Théaux (Fr.) 138. Průběžné pořadí SP (po 23 z 36 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1160, 2. Kristoffersen (Nor.) 792, 3. Pinturault (Fr.) 713, 4. Jansrud 624, 5. Neureuther (Něm.) 485, 6. Mölgg (It.) 450, ...77. Krýzl 62, 130. Berndt (oba ČR) 8.