První část kombinace ovládl sjezdař Baumann, Češi ve třicítce chybí

Před závodem český reprezentant Jan Hudec pro Českou televizi tipoval možného vítěze alpské kombinace. „Vidím to na Alexise Pinturaulta, který má jednoho z nejlepších servismanů a patří k nejvšestrannějším lyžařům,“ přemítal Hudec. „Druhý Marcel Hirscher a na třetí místo je to těžké.“

A Hudcova sázka na francouzského závodníka se prozatím z poloviny vyplácí. Pětadvacetiletý Pinturault kombinační sjezd zvládl. Na vítěze Romeda Baumanna ztratil vteřinu a 46 setin, což se před slalomem pro Francouze nejeví jako neřešitelný problémem.

Naopak lehce podrážděný po prvním kole alpské kombinace zůstává obhájce titulu z amerického Vailu Marcel Hirscher. Výborný slalomář po sjezdu figuruje na 28. místě se ztrátou dvou vteřin a třiceti setiny na svého reprezentačního kolegu Baumanna.

I když před slalomem Hirscher nemusí propadat totální skepsi. Právě před dvěma lety v zámoří se ve sjezdu umístil až na 31. místě a mezi elitní třicítku před slalomem se posunul až po diskvalifikaci Ondřeje Banka, který při sjezdu ošklivě upadl a okamžitě zamířil do nemocnice.

Po poledni se v elitní třicítce závodníků nepředstaví žádný z českých reprezentantů. Největší naděje Kryštof Krýzl, jenž do sjezdu odstartoval s číslem 25, se během sjezdu trápil a dojel až na 38. místě.

Třicetiletý Čech se na jednom ze skoků téměř posadil na sníh a tím také ztratil drahocenný čas. I přes tyto problémy do cíle dorazil zcela vyčerpaný se ztrátou tří vteřin a 32 setin. Je tedy jisté, že třicetiletý Čech ve Svatém Mořici nenapodobí prosincový výsledek ve Světovém poháru, když v italské Santa Catarině dojel na 12. místě a vylepšil své kombinační maximum.

„Nemám to naježděné. Bylo to za hranou. Minimálně třikrát jsem se tam mohl strašně rozbít. Hned v úvodu se mi sekla lyže a ztratil jsem nějaký čas. Hned jsem se to snažil napravit, ale u toho sjezdu potřebuje člověk nějakou rozvahu,“ řekl v cíli České televizi Kryštof Krýzl.

„Ten slalom už bude spíše tréninkový. Uvidím, kam se posunu,“ přidal před odpolední druhou částí závodu.

Ondřej Berndt dojel ve sjezdu na 41. místě. „Neumím skákat a na tom hodně ztrácím,“ komentoval svůj výkon. Jan Zabystřan sjezd zvládl ve 47. čase. Filip Forejtek končí ještě o dvě příčky za ním.

Slalom alpské kombinace začíná ve 13 hodin.