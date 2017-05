Cyklista Kaňkovský vyhrál pět závodů za měsíc: Bez týmu by to nešlo

Jeho jméno není v seznamech vítězů jarních závodů žádnou novinkou. Přesto Alois Kaňkovský přiznává, že takový příděl, jaký si do svých statistik zapsal v minulých dnech a týdnech pro něj novinkou je.

„Že bych vyhrál tolik závodů za sebou, to asi nepamatuji,“ netají borec hradecké stáje Elkov Author poté, co po dvou výhrách na jednorázových závodech v Polsku na počátku tohoto týdne má na svém kontě jen za poslední měsíc pět vítězství.

Začalo to na počátku dubna triumfem na české jarní klasice ve Velké Bíteši, k němu čtyřiatřicetiletý borec přidal prvenství hned v následujícím závodě Českého poháru v Kyjově, poté ovládl podnik Visegrádské 4 na Slovensku a pak už výše zmíněné dva závody v Polsku.

Alois Kaňkovský * Třiatřicetiletý cyklista hradecké silniční stáje Elkov Author. * Začínal jako dráhař v Dukle Brno, později přestoupil do pražské Dukly. Prosazoval se už v juniorských letech, kdy se stal mistrem světa této věkové kategorie. V roce 2007 se stal mistrem světa rovněž mezi seniory, když na světovém šampionátu vyhrál závod v omniu. * Od roku 2009 se začal věnovat i silniční cyklistice, po přestupu do hradecké stáje před sezonou 2015 se věnuje už jen silnici. * Na silnici už řadu let uplatňuje své spurterské kvality, na svém kontě má řadu vítězství. * Do této sezony vstoupil skvěle, od začátku dubna vyhrál už pět závodů. Nejprve dva v Českém poháru (Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš, Kyjov), poté druhý podnik seriálu Videgrádské 4 (Slovensko) a nyní dva jednorázové závody v Polsku (Memoriál Andrzeje Trochanowského a Memoriál Romana Sieminského).

Pět prvenství připravilo nejen jemu, ale celé hradecké stáji Alkov Author za poslední roky asi nejvydařenější vstup do sezony.

Vyhrát pět závodů prakticky za sebou se nepoštěstí zase tak často. Čemu to připisujete?

Jednak tomu, že se mi daří, ale hlavně tomu, že nám to šlape jako týmu. I když to teď v koncovkách vychází mně, bez pomoci týmu by to nešlo. Cyklistika je kolektivní sport a bez pomoci družstva by nebyla šance. Je to týmová práce, bez toho to nejde.

V závěrech jste však byl v posledních závodech nejvíc vidět vy...

Ono je to dané tím, že ve většině z nich se jelo vyloženě na mě a mně se to většinou podařilo zužitkovat. Také záleží na tom, jaký je to závod, tyhle jarní většinou nejsou moc v kopcích, což mi vyhovuje.

Svoji vítěznou letošní šňůru jste začal na české jarní klasice mezi Velkou Bíteší a Brnem. Jaký to pro vás byl závod?

Pro mě takový, který jsem až do letoška nikdy nevyhrál. Když se na to podívám zpětně, byl asi nejhorší z těch, které jsem v posledních týdnech vyhrál. Už proto, že se mi to nikdy nepodařilo, tak jsem chtěl. Jenomže možná polovinu závodu jsem strašně trpěl a nohy moc nešly. Nakonec jsem se dal v průběhu závodu dohromady a vyšlo to.

O pár dnů později jste vyhrál v Kyjově, kde se jel druhý závod Českého poháru.

Tam jsem doma, bydlím kousek odtamtud a zase to záleželo na tom, jak na tom budu. Byli jsme domluvení, že dám v půlce vědět, jestli to půjde. Jelo se mi dobře a kluci mi zase pomohli.

Pak přišly závody v zahraničí, po vítězství ve slovenské části seriálu Visegrádské 4 jste na začátku týdne ovládl dva jednorázové závody v Polsku. Přitom v Polsku se schází výborná konkurence.

Těch výsledků si hodně vážíme. Byly to závody, které jsou v kalendáři UCI. A polská cyklistika na tom je hodně dobře.

Vy jste ale jako tým vyloženě vládli. Co na to polská konkurence?

My sami jsme byli překvapení, jak se nám dařilo. Oba závody byly prakticky po rovině, do toho vítr, v tom jsou Poláci, kterých byla v pelotonu většina, hodně dobří. Přitom na startu byly i druhodivizní týmy, konkurence opravdu kvalitní. Hlavně v posledním závodě to snad pro nás ale lépe dopadnout nemohlo, v desítce nejlepších nás bylo šest.

Taková dominance nebývá obvyklá...

Byli jsme z toho sami překvapení. Od začátku se jelo v silném větru, šlo o to, kdo to kdy rozpojí. Rozjeli jsme to my a nakonec jsme až do závěru zůstali v čelní skupině všichni. Ve finále jsme byli až trochu zmatení, jestli se něco neděje, vždyť nás tam na deseti bylo šest. Všechno to ale vyšlo perfektně, byl to od nás výborný závod. A Poláci z nás teď po těch větrných závodech mají vítr.

Perfektně vyšel nejen tento, ale většina předchozích v této sezoně. Kde vidíte příčiny?

Máme letos opravdu kvalitní tým, který je silný a díky výsledkům je teď i v pohodě. Závody se vyloženě bavíme, neděláme si z nich žádné nervy a vychází to. Lepší než to bylo teď v posledním závodě, to snad už ani nejde.

Dílo týmu v poslední době většinou korunujete vy.

To je pravda, ale formu mají všichni a kdybych nevyhrával já, může vlastně vyhrávat kdokoliv od nás. Ale bez druhých by to nešlo.

Do vašeho programu teď zasáhne měsíční suspendace za doping vašich dnes už bývalých kolegů. Jak moc vás to právě v této chvíli mrzí?

Hlavně mrzí to, že chybu dvou mladých kluků odskákal celý tým a teď za to pyká. My děláme, co nás baví, a jejich chyba nám to mohla všechno zhatit.

Jak jste tu zprávu přijali?

Nebylo to nic příjemného. My jsme se to dozvěděli den před prvním závodem v Polsku a možná nám to i pomohlo. Chtěli jsme ukázat, že závodit umíme, možná nás to i nabudilo a oba závody se nám podařily.

Sezona se pro vás a pro váš tým rozběhla výborně, co pro vás bude jejím vrcholem?

Takhle teď nepřemýšlím. Beru to tak, že chceme uspět v každém závodě a všude, kam přijedeme, chceme ukázat, že umíme.