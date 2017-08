Rychlý Rus Lukjaňuk chce na Barumce zase útočit na nejvyšší příčky

Motorsport

Zvětšit fotografii Alexej Lukjaňuk při Barum Rallye | foto: Jan Salač, MAFRA

dnes 8:04

Rád by zopakoval loňskou bitvu s Janem Kopeckým, kdy českého jezdce proháněl až do poslední zkoušky. Ruský soutěžní jezdec Alexej Lukjaňuk si ale před pátečním startem Barum Czech Rally Zlín uvědomuje, že to bude mimořádně složitý úkol.