V Londýně dřel, v Brně chce šermíř Choupenitch dělat i osvětu

dnes 8:26

Byť jeho jméno kvůli běloruským předkům nezní příliš česky, je to právě on, kdo vrátil českou vlaječku do popředí na velkých šermířských akcích. Nyní chce být Alexander Choupenitch tuzemskému šermu prospěšnější ještě víc.

„Snažím se dělat osvětu a ten sport někam posouvat, aby po mně něco zbylo," povídá 23letý fleretista, který se počátkem září začal připravovat na novou sezonu. Na rozdíl od minulých let český talent netrénuje výhradně v zahraničí. Svoji přípravu juniorský vicemistr světa rozdělil mezi rodné Brno a Londýn, kde žije jeho trenér Ziemowit Wojciechowski. Po dvou týdnech ve Velké Británii se fleretista ze Sokola Brno I bude chystat doma, příští týden se k němu připojí jeho polský kouč. „Budeme také dělat workshop a semináře. Snažíme se náš sport rozvíjet. Trenér udělá sezení pro ostatní trenéry a malé děti, které budou mít možnost mít lekci," přibližuje Choupenitch, jenž už má za sebou úvodní dril před startem sezony. Jak vlastně vypadá šermířská příprava? Dopolední trénink začíná rozcvičkou a posilováním. „A potom jdeme na šermířské nohy, což je ze začátku nejtěžší. Prostě na poblití," říká mistr Evropy do 23 let. „Je to jako v boxu, kde má trenér lapy, do kterých se trefujete. V šermu má trenér na sobě takový kožich a já se zbraní piluju techniku," dodává. Odpoledne pak následuje lekce zaměřená na rychlostní vytrvalost. První velký závod čeká Choupenitche v půlce října v Káhiře. Velkou výzvou je pro něj účast pod pěti kruhy v Tokiu 2020. Kvůli olympijské soutěži týmů, jejichž členové budou startovat i mezi jednotlivci, bude nominace složitější. „Musím se pohybovat v top 15 na světě. Bude to náročné, ale věřím, že se mi to povede," vyhlíží olympionik z Ria.