Loni byl odepisovaný, letos chce Contador znovu dobýt Tour

„Už nikdy žádnou Grand Tour nevyhraje,“ prohlásil o něm Oleg Tiňkov, majitel nyní už zaniklé stáje Tinkoff, ve které 34letý Španěl strávil posledních šest let.

Jejich vzájemný vztah, o kterém oba svorně tvrdí, že žádný není, se loni na podzim natolik zhoršil, že Tiňkov Contadora nepozval ani na rozlučkovou party své stáje.

„Stejně nikdy nepil šampaňské. Vždycky se až příliš soustředil na výhru na Tour a z toho pak pramenily jeho časté pády. Tihle seriózní chlapíci jsou vždycky nudní a mají složitý život,“ řekl mimo jiné ruský magnát.

Ale Contador po jeho slovech zůstával v klidu. Až nyní, po čtvrt roce, se k nim vrátil. „Šampaňské piju, ale jen se svými přáteli,“ vzkázal Rusovi přes španělské novináře. „Kdyby o mě takhle mluvil někdo, na kom mi záleží, asi by mi to vadilo. Ale jeho slova na mě žádný vliv nemají. Mám teď před sebou novou výzvu a nebudu plýtvat energií na to, abych se s ním dohadoval,.“

Nová výzva = třetí vítězství na Tour.

Turbulentní časy s ruským šéfem

Na sklonku kariéry by to pro něj byl majstrštyk. „A Alberto je velký šampion. Vytvoříme mu takové podmínky, aby se mohl plně soustředit na svou práci, aby byl uvolněnější,“ tvrdí manažer Treku Luca Guercilena.

Uvolněnější. To je ten pocit, který Contadorovi v posledních letech údajně nejvíc scházel. I kvůli turbulentním vztahům s Olegem Tiňkovem. V roce 2013 Rus Contadora na Twitteru kritizoval, že prý vzhledem ke svému platu málo trénuje.

O rok později si v desáté etapě Tour zlomil španělský cyklista nohu a závod pro něj skončil. „Jinak by Tour vyhrál, o tom jsem přesvědčen,“ povídal prostořeký Rus, tehdy pro změnu na straně svého jezdce.

Předloni se čtyřiatřicetiletý Španěl nadchl pro vítězný double Giro & Tour. Z poloviny jej splnil – Giro ovládl a Tiňkov si samou radostí obarvil vlasy na růžovo. Zdálo se, že celý svět je pro ně v tu chvíli růžový.

„Alberto je pro mě hrdina. Vyhrál Giro, pak soupeřil s Froomem na Tour, a kdyby jel Vueltu, nakopal by mu zadek a vyhrál by ji,“ tvrdil Tiňkov ještě koncem předminulé sezony.

Pak přišla loňská Tour a Contadorova pohroma. Spadl v první etapě i ve druhé, po té páté si stěžoval na Romana Kreuzigera, že na něj nepočkal, a v deváté odstoupil.

Hovořilo se i o tom, jak začíná být Contador podezíravý na všechny strany a že po jeho odstoupení se vzduch v týmu pročistil. A také o tom, jak houstne jeho vztah s majitelem stáje.

Pozor na Contadorovy lidi

Nepozváním na rozlučkový večírek vše vygradovalo. Tiňkov se v rozhovoru pro portál cyclingnews.com do Contadora pustil. Varoval Guercilenu, že by měl být opatrný, protože Contadorova skupina způsobí v jeho týmu jen chaos.

Španělský cyklista se místo dohadování přes média upnul ke svému jedinému cíli. S Guercilenou si denně psal zprávy o detailech tréninkového plánu pro letošní sezonu. ̈„Víme, že je starší a že naráží na nějaké limity. Ale Fabiana Cancellaru taky odepisovali a on pak vyhrál olympiádu,“ připomněl Guercilena.

Navíc, Trek do Francie v červenci vyrazí s jasným heslem: Vše na Contadora. Žádné rozmělňování týmu jako v Tinkoffu s Peterem Saganem se konat nebude. „Když jedete na Tour s Contadorem, musíte 99 % procent týmu vložit do něj,“ myslí si manažer Treku.

„Loni jsem měl na začátku roku možná nejlepší formu v životě. Tour se mi kvůli pádům nepovedla, stejně tak Vuelta. I proto mám letos obrovskou motivaci,“ říká Contador.

Bude to stačit?