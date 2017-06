Agassi bude s Djokovičem pokračovat, dál bez odměny

„Když mě tam Novak bude chtít, přijedu,“ řekl Agassi v rozhovoru pro Eurosport. Oba tenisoví velikáni se dohodli před dvěma týdny. Třicetiletý Srb v zimě po třech letech ukončil spolupráci se superkoučem Borisem Beckerem a nedávno rozpustil celý realizační tým.

Sedmačtyřicetiletý Agassi, žijící s rodinou v Las Vegas, už dříve avizoval, že může být Djokovičovi k dispozici jen na grandslamy a turnaj v Indian Wells. Na French Open mu zatím pomohl k postupu do čtvrtého kola, ale o víkendu už z Paříže odletěl a vrátil se domů. S rodinou si nyní užije dlouho plánovanou dovolenou.

Agassi tvrdí, že kdyby to nebyl právě Djokovič, k tenisu by se nevrátil. „Měl jsem touhu to zkusit a být s ním úspěšný,“ prozradil Agassi, proč výzvu přijal. Předchozí nabídky přitom odmítal. Sám ukončil kariéru před deseti lety, trofejí z grandslamů má osm.

Djokovič se na kurtech trápil, od loňského léta vyhrál jediný turnaj. Agassi kývl a žádnou odměnu od něj nebere. „Nechci peníze, chci mu jen pomoct,“ řekl. „Pro tenis je takový člověk úžasný. Je mu třicet, vyhrál dvanáct grandslamů a určitě může vyhrát další. Je to fajn kluk a je inspirující být s ním. Občas člověk následuje své srdce,“ dodal Agassi.