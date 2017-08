Leukémie vzala Polákům basketbalovou ikonu Adama Wójcika

Adam Wójcik ve žlutém dresu Prokomu Trefl Sopoty útočí kolem svého krajana Marcina Gortata z Rhein Energie Kolín nad Rýnem.

Jako první polský basketbalista si zahrál v Eurolize, jako první bojoval o místo v NBA. A narodit se o pár let později možná by patřil mezi hvězdy nejen pro své krajany. S vizitkou nejlepšího Poláka pod koši v sobotu předčasně zemřel Adam Wójcik, leukémie mu zkrátila život na 47 let.

Legenda o Wójcikovi praví, že ke svým 208 centimetrům atypicky rostl až do 23 let a od té doby obouval boty číslo 50. Měl prý dlouhatánské ruce i nohy a na svou výšku kratičké tělo. Dnes jej srovnávají s Andrejem Kirilenkem. Polský dlouhán zamlada dokázal své tělo dostat hodně vysoko a mnoho ze svých bezmála 18 000 bodů v rámci profikariéry si zapsal po efektní smeči. Nominálně byl sice pivotem, ale rozhodně ne tím klasickým, těžkotonážním. K Wójcikovým přednostem patřila rychlost. Ještě odvážnější je příměr k Michalelu Jordanovi. „Air Olawa“, jak zněla jedna z mnoha Wójcikových přezdívek, totiž ve svých nejlepších letech vynikal nad evropskými konkurenty atleticky. Ale taky měl odvahu vzít na sebe odpovědnost během vyrovnaných koncovek. Wójcikovy letecké kousky: Až poději, když už nad soupeři nedominoval fyzicky, se musel spolehnout hlavně na šikovnost a na chytrost. Na zkušenosti. Před deseti lety na mistrovství Evropy týral i favorizované Francouze. Tou dobou se mu říkalo pro změnu „Profesor“ - a není těžké uhodnout proč. Za 25 sezon mezi profesionály prošel cestu od výjimečného sedmnáctiletého talentu po dvaačtyřicetiletou hrající legendu. Sedmatřicetiletý Adam Wójcik na Eurobasketu proti Francii Wójcik posbíral osm polských titulů a k nim připojil ještě jeden belgický, přesto jeho jméno dnes nerezonuje basketbalovou Evropou tak, jak by nejspíš mělo. Všechno mohlo být jinak. Kdyby v létě 1993 uspěl v předsezonním kempu Los Angeles Clippers. Byla to tehdy jiná NBA, polskou naději tehdy vyzvalo na souboj devatenáct Američanů. Evropan měl roli exotického zjevu. Adam Wójcik odchází s pověstí průkopníka, ovšem sám sobě cestu mezi basketbalovou smetánku tehdy před 25 lety prokopat nedokázal. Výrazněji se zapsal do dějin Euroligy, vstoupil do ní v roce 1996 s belgickým Spirou Charleroi - jako vůbec první polský zástupce. O pět let později zazářil v řeckém Peristeri Atény. Plnil tehdy roli tahouna s 18,4 body na utkání. Následovaly další euroligové štace - ve španělském Unicaja Málaga i domovských velkoklubech Idea Slask Wroclaw a Prokom Trefl Sopoty. Pozici polské basketbalové jedničky patrně zaujme Marcin Gortat. Pro pivotmana, jenž je spoluhráčem Tomáše Satoranského z Washingtonu, však tím nej zůstává Wójcik. Za pomoci archivních snímků na něj Gortat zavzpomínal na svém twitterovém účtu. Na Instagramu jej pak označil za svého basketbalového mentora. Marcin Gortat (Twitter) @MGortat RIP Maestro !!! The greatest basketball player in polish history!!! ADAM WOJCIK https://t.co/ehT0p811QL 479 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit Polský basketbal reprezentoval Wójcik nejen na čtyřech mistrovstvích Evropy, ale i před kamerami. Sám sebe si zahrál ve filmu 6 dni strusia i v komediálních seriálech Do dzwonka Cafe a Rodzinka.pl. V tom posledním se sešel se svými syny-dvojčaty Janem a Szymonem. Dnes osmnáctileté naděje se pokoušejí na otcův odkaz navázat. Polsko reprezentují na juniorských šampionátech a společně se touží prosadit do prvního týmu předního francouzského klubu ES Chalon-Sur-Saone.