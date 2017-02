FreeSato. Jak za jediného Čecha v NBA bojuje washingtonský novinář

Lokální novinář Rubin patří mezi ty, jejichž týmové blogy se objevují i na slavné ESPN - jde tedy sice pořád jen o solitérský počin jednoho žurnalisty, dostalo se mu však slušné pozornosti.

„Dokonce jsem byl první, od koho se Sato dozvěděl, že jde poprvé do základní sestavy. Přišel jsem s tím do šatny a on jen říkal: Fakt, jo?“ popisuje Rubin s úsměvem.

Mimochodem, již slyšel, že správnou podobou přezdívky Čecha je Saty, jenže: „Já už měl Sato. A setrval jsem.“

I tenhle příběh dokresluje, že ve Washingtonu cítí, že Wizards pro tuto sezonu neposílil žádný nazdárek, nýbrž borec s velmi slušným potenciálem. Při neformálních hovorech nejen v tiskovém středisku jen málokdy neuslyšíte pochvaly.

Že je Satoranský dobrý parťák.

Příjemný respondent.

Nadaný basketbalista.

Jenže pro ty v čele s Rubinem nedostává adekvátní prostor: „Pět až deset minut, to u něj není fér. Je nejlepší náhradní rozehrávač týmu. Mít někoho jako on, aby si mohl oddechnout hvězdný John Wall, je skvělé. I fanoušci to viděli.“

Ale také je dobré vidět vše v kontextu, což - novinářsky poctivě - vidí i Satoranského fanoušek Rubin. Líčí, že musí zlepšit a zrychlit střelbu. Ani náhodou z něj (zatím) nedělá rivala megastar Walla.

FreeSato pro něj i přes osobní sympatie není popis černobílého stavu: „Potřebuje být rozehrávač, Wall ale teď při své formě hraje 37 minut. Na hřišti tak není moc možností.“

Hledají je hráč, klub i Rubin. „Nikoho nesmíte soudit podle tak malého času na palubovce,“ říká. Chvil „osvobození“ jeho oblíbence přibývá. Pomalu, ale přece jen ano.