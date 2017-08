Ostré nože vyměnil za kolečka. Na nich získal Přibyl zlatou medaili

Většina sportovců sní o účasti na olympiádě. Čtyřiadvacetiletý Adam Přibyl ze Soběslavi ví, že jako inline hokejista se na ni nepodívá. A tak má vrchol svého sportu za sebou. Na Světových hrách v Polsku, které sdružují neolympijské sporty, se čeští hokejisté na kolečkových bruslích radovali ze zisku zlatých medailí. A s nimi i bývalý hokejista prvoligového Motoru.

„Byl to zatím můj největší úspěch,“ ujišťuje hráč, který se po konci v profesionálním hokeji vydal trochu jinou cestou. Zajímavou. Před rokem odešel do Francie. Ne na zimní stadiony, ale do sportovních hal, kde se hraje tamní nejvyšší soutěž hokejistů na kolečkách.

Adam Přibyl (24 let) S hokejem začínal v Soběslavi. Od dorosteneckých kategorií ale působil v českobudějovickém Motoru, kde se v sezoně 2013/14 dostal do prvního mužstva. Odehrál hned celou sezonu a v té následující 2015/16 odešel do Tábora, kde zatím působil naposledy. S inline hokejem se zúčastnil juniorského mistrovství světa v Itálii v roce 2011. V roce 2013 se stal s dospělou reprezentací mistrem světa v Kalifornii a o rok později byl stříbrný ve francouzském Toullouse. Poslední dva roky vynechal kvůli přípravě na hokej a problémům se zápěstím.

„Inline hokeji se věnuji už od dorostu,“ vypráví mladík, který s ním začínal v rodné Soběslavi. V dorosteneckém věku tam totiž s kamarády začali hrát v letní přestávce, když se rozpustil led na stadionu. „Založili jsme i vlastní tým a po dvou letech přihlásili druhou ligu a nějaké dvě sezony ji hráli.“

Postupně souhlasil s nabídkou ze Slavie. „Pak nás s kamarádem Láďou Zvoníkem vyměnili do Berouna a já u toho zůstal,“ popisuje svoji cestu.

Ačkoliv Češi mají v inline hokeji velké úspěchy a ve světě patří k absolutní špičce, tuzemská liga je hodně okrajovou záležitostí. Hrají ji převážně hokejisté jako doplněk v letní sezoně. A nejinak to měl i Přibyl, když působil ještě v juniorských kategoriích nebo posléze prvním týmu prvoligového Motoru. „Mám to rád. Člověk hraje s hokejkou, navíc je to takřka bezkontaktní sport a podle mě skvělý doplněk pro hokejisty,“ myslí si. Jenže česká liga se hraje pouze dva měsíce po konci a před začátkem té v ledním hokeji.

Aktuální sezona Adama Přibyla byla jiná. Trvala totiž od října do června a celou ji strávil na kolečkových bruslích. „Když jsem skončil v Motoru, odešel jsem do Tábora a tam se hned zranil. Pak jsem musel na operaci se zápěstím a byl jsem mimo téměř pět měsíců. Pak bylo těžké narychlo něco hledat. Měl jsem nějaké nabídky ze druhé ligy, ale řekl jsem si, že bych chtěl vyrazit ven zkusit něco nového,“ vypráví.

Ve Francii došel s týmem do finále

A tak přišla nabídka od kamarádů inline hokejistů, aby šel hrát do Francie tamní ligu. Rozhodoval se a pak vyrazil. „Musím říct, že to byla pozitivní zkušenost. Jsem zpětně rád, že jsem tam šel,“ ujišťuje.

Hrál v týmu Tigres de Garges, který sídlí na jednom z pařížských předměstí. A dařilo se mu. Dostal se až do finále a celkově obsadil druhé místo v soutěži.

„Náš tým byl v nejvyšší soutěži čtvrtým rokem, takže to byl úspěch,“ říká Přibyl, podle kterého je inline hokej ve Francii populárním sportem. „Mají tam šest ligových soutěží a pak i nějaké další regionální ligy. Dost to sledují a ti nejlepší hráči se tím i živí. Jsou to většinou cizinci. Domácí Francouzi k tomu mají většinou nějakou práci,“ dodává.

Francie v inline hokeji patří ke špice, o čemž svědčí i fakt, že ve finále Světových her v Polsku se postavila právě proti Čechům.

„Náš tým byl složen napůl z hokejistů a inline hokejistů, kteří už se na něj specializují a hrají ho ve Francii nebo Španělsku. Já byl původně mezi náhradníky. Dostal jsem se do nominace až na poslední chvíli. V neděli jsme odlétali a ve čtvrtek jsem se to dozvěděl,“ dodává Přibyl, který byl sice na ledě vždycky útočníkem, ale v inline hokeji střídá pozice v obraně a v útoku. Ten se totiž hraje pouze ve čtyřech v poli na každé straně.

V základní skupině Češi porazili Polsko i Kanadu, prohráli jen o gól s USA. V semifinále překonali Švýcary a ve finále pak i Francouze.

Ačkoliv to pro mladého hokejistu byl zatím největší úspěch, už za měsíc se může dočkat dalšího. S reprezentací by měl vyrazit obhajovat titul mistrů světa do Číny. „Dvakrát jsme ho už vyhráli, tak tohle by měl být pokus o zlatý hattrick,“ usmívá se Přibyl, který se chce ještě na jednu sezonu vrátit do Francie za inline hokejem. „Mohlo by mi to otevřít zase nové možnosti. Ale lední hokej jsem ještě definitivně nezavrhnul,“ říká.

Nadcházející sezonu však zřejmě stráví znovu celou na kolečkách.