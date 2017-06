Do Ligy mistryň vlastně musíme, říká šéf prostějovského volejbalu

„Sezonu jsme zachránili na poslední chvíli,“ uznává Petr Chytil, předseda klubu.

Převládá radost, zklamání, nebo úleva?

Tak nějak všechno dohromady. Zklamání především z výkonů v pohárové Evropě. Porazili jsme jenom maďarskou Békéscsabu, a to pouze jednou. S Dabrowou Górniczou a Stuttgartem družstvo sbíralo jenom porážky. Po snížení rozpočtu jsme sice nemohli angažovat úplně nejlepší evropské hráčky, přesto měla sestava na víc.

A proč se to nepodařilo?

Zkráceně řečeno, některé nové hráčky nepodávaly výkony, které jsme očekávali. Hlavně v klíčových okamžicích vyrovnaných duelů se projevila psychická labilita. Nenašla se ofenzivní tahounka. Lídr, který by se nebál vzít zápas v rozhodující chvíli na sebe. Dlouho se to táhlo a nakonec z toho byly velké problémy v domácích soutěžích.

Vyvrcholily změnou na postu trenéra. Byl to už jediný možný způsob, jak tým zvednout?

Žádná jiná možnost už nezbyla. Prohráli jsme finále Českého poháru a vzápětí i běžný extraligový zápas v Ostravě. Bylo zřejmé, že impulz musí být opravdu razantní a v danou chvíli se mohl týkat pouze realizačního týmu.

Na střídačku se vrátil Miroslav Čada, to byl rozhodující dobrý tah, že?

Z pohledu, jak družstvo zvládlo závěr sezony, šlo o ideální řešení. Zvedl v kabině týmového ducha, sebevědomí jednotlivých hráček, a proto šla celá sestava nahoru i herně. A nakonec dosáhla na extraligové zlato.

Pojďme zpět k vašim pocitům. Co si vybavíte, když se řekne slovo úleva?

Že jsem za poslední sezonu zestárl o pět let. Stalo se toho hodně, museli jsme řešit řadu zranění. Byly to těžké měsíce, jsem rád, že jsou za námi.

Radost jste si zřejmě užil až po vítězném mečbolu v posledním zápase extraligového finále...

Ale zase byla velká. Takové emoce jsem při předchozích titulech nezažil. Zvlášť když kvůli velké marodce byla ve finálové sérii podle aktuální soupisky z mého pohledu favoritem Olomouc.

Kdy se klub začne chystat na příští soutěžní ročník?

Pracovat se na nové sezoně začalo hned po oslavách. Do té doby nebyl čas. Věřím, že všechno vyřešíme brzy, aby si trenér mohl postavit tým podle svých představ.

V minulé sezoně se vám na mezinárodním poli nedařilo. Klub neuspěl v kvalifikaci Champions League, brzy vypadl i v Poháru CEV. Přesto jdete opět do mistrovské soutěže. Napravíte výsledky z předchozího ročníku?

Je to všechno trošku složitější. Jako mistr máme právo účasti. Možnost, že bychom se nepřihlásili a hráli CEV Cup, by neprošla u Mezinárodní volejbalové federace. Ta by nás pak dala až do Vyzývacího poháru, a to zase nechceme. Takže vlastně do Ligy mistryň musíme. Nehledě na to, že pokud bychom se nepřihlásili, vypadly by českému volejbalu body v evropském koeficientu. S tím jsme v minulých letech bojovali, když jsme pokaždé čekali na divokou kartu. Náš tým vlastně doplácel na neúčast družstev v pohárech někdy před patnácti lety.