Změna v sestavě biatlonistů. Krupčík vystřídá v českém týmu Václavíka

Pro trenéra mužů Michaela Málka byl klíčovým faktorem k určení nominace Václavíkův střelecký výkon v předchozích dvou závodech.

„Adam byl na toto mistrovství běžecky perfektně připravený. Ale jeho střelba nebyla právě optimální, protože čtyři trestná kola ve sprintu a devět ve stíhačce, to prostě není na start v dlouhém závodě, kde záleží na každé ráně a každá chyba znamená minutu navíc,“ uvedl Málek.

Velký talent Václavík, který oslaví v sobotu 23. narozeniny, bodoval v Hochfilzenu ve sprintu 34. místem, jenže ve stíhacím závodě se pak propadl s devíti chybami na střelnici na 54. příčku.

Devětadvacetiletý Tomáš Krupčík, po většinu sezony člen B-týmu v IBU Cupu, si nominaci na světový šampionát zajistil především svými výkony na mistrovství Evropy na úkor Jaroslava Soukupa. Za týmem přicestoval do Hochfilzenu dodatečně až v závěru týdne.

V této sezoně startoval ve Světovém poháru pouze v Pokljuce, kde bodoval 38. místem ve stíhacím závodě, byl 51. ve sprintu a zazávodil si také ve štafetě, která obsadil 5. místo.

Na mistrovství světa startoval v minulosti pouze předloni v Kontiolahti, kde při svém jediném startu obsadil 26. místo ve vytrvalostním závodě.

V Hochfilzenu je možné, že se posléze představí rovněž v sobotní štafetě, kde by mohla být podle kouče Václavíkova současná střelecká nejistota v případě trestných kol problémem.

„Ta Adamova střelba je pro štafetu trochu labilnější,“ řekl Málek. „Ale každopádně se na ni musí připravovat, kdyby se cokoliv stalo. Takže má úplně stejný režim, jako kdyby měl závodit.“

Ve vytrvalostním závodě doplní Krupčík v nominaci trojici Ondřej Moravec, Michal Krčmář a Michal Šlesingr.

Dvakrát pátého Moravce po stíhacím závodě opět zlobily dutiny, ale na středečním tréninku byl v pořádku a navíc při střelecké i běžecké chuti.

„Podobně na tom je Michal Krčmář, který cítil něco v krku, ale zároveň mi říkal, že při té jízdě to je v pohodě. Nemyslím, že by mělo jít o něco podstatného,“ informoval Málek. „A co se týče Michala Šlesingra, už dnes jsem z něj cítil, jak se na závod začíná soustředit.“

Prvotní cíl českých mužů je jasný.

„V každém závodě tu chceme být do desítky, ti starší do dvacítky a zároveň chceme mít co nejvíc kluků na bodech,“ podotkl Málek.

Před rokem dosáhl právě ve vytrvalostním závodě Michal Krčmář největšího úspěchu českých mužů na šampionátu v Oslu, když v něm vybojoval překvapivé páté místo.