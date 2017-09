Česká noční můra: Nizozemsko. Alespoň na evropském šampionátu 3x3

Dalších 6 fotografií v galerii Česká mládežnická reprezentantka Alžběta Levínská (vlevo) fauluje Noor Driessenovou z Nizozemska. | foto: FIBA

dnes 7:17

České reprezentační výběry do 18 let v basketbalu 3x3 mají za sebou víkendový evropský šampionát v maďarském Debrecenu. Dívky, které mají na svém kontě stříbrné medaile z letošního MS, nestačily ve čtvrtfinále turnaje na silné Nizozemsko, chlapci doplatili na nejtěžší možnou skupinu a nepostoupili do play-off.

Ženský tým pod vedením Michaely Uhrové složil stejnou čtveřici jako na červnovém světovém šampionátu v Číně a celek Anna Rosecká, Simona Růžková, Alžběta Levínská a Kateřina Galíčková šel do turnaje jako druhý nasazený. Nevyzpytatelnost basketbalu 3x3 se však pro Češky potvrdila hned v prvním zápase, kdy se dívky trápily v útoku a padly 10:16 s desátou nasazenou Belgií (na turnaj poslala čtyři mistryně Evropy do 18 let z pětkového basketbalu). V dalším zápase si sice Češky vylepšily náladu, když proti Španělkám výborně bránily a zvítězily 10:6, ale při rovnosti bodů ve skupině je skóre odsunulo na druhou příčku a poslalo je do čtvrtfinále proti silným Nizozemkám. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Duel s třetím nasazený týmem jen potvrdil české trápení v útoku a Nizozemsko zvítězilo 17:9. Češky tak ani jednou nedaly více než deset bodů, přestože v sedmi utkáních na nedávném světovém šampionátu zapsaly pokaždé alespoň jedenáct bodů. Turnaj ovládly nasazené jedničky domácí Maďarky, druhé skončily Rusky a třetí Nizozemsko. Devátí nasazení chlapci odjeli na šampionát ve složení Daniel Kačer, Jan Karlovský, Miroslav Štafl a Filip Novotný, který nahradil Davida Potužníka. Mladí Češi prošli na evropský šampionát trochu se štěstím, když skončili na kvalifikačním turnaji v Szolnoku na hraně postupu, ale úspěch pořadatele evropského šampionátu Maďarska jim zajistil vstupenku na závěrečný turnaj. Štěstí však nestálo při svěřencích Michala Kruka při losu základních skupin, který jim přidělil poslední finalisty světového šampionátu Belgičany a Nizozemce. Belgičané měli sice z poloviny obměněný tým a Nizozemci přivezli z úspěšné sestavy pouze jednoho hráče, i náhradníci však byli dostatečně kvalitní. Na úvod turnaje se Češi střetli se stříbrnými medailisty ze světového šampionátu Nizozemci a podlehli jim 9:16. V druhém utkání se proti mistrům světa Belgičanům zlepšili v útoku ale ani dvanáct nastřílených bodů k úspěchu nevedlo a zápas skončil výhrou Belgie 17:12. Češi tak skončili na devátém až dvanáctém místě. Oba přemožitelé Čechů ze základní skupiny prošli nástrahami play-off až do finále, kde nakonec zvítězila Belgie a získala i titul mistrů Evropy. Bronzovou medaili vybojoval celek Francie.