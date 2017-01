Budějovičtí volejbalisté zahájili osmifinále Vyzývacího poháru prohrou

Jihočeši hrající stále bez elitního univerzála Sebastiana Geverta ztratili všechny sety nejtěsnějším rozdílem. Ve druhém neudrželi počáteční pětibodový náskok, protože soupeři spolehlivě zafungovala souhra obou Brazilců - Perini nahrával a Dos Santos zakončoval.

Třetí sadě domácí dominovali až do samého závěru, ale nakonec jim nestačilo k jejímu zisku ani vedení 24:21 a dohromady šest setbolů.

„Byli jsme dobře připraveni na jejich brazilského nahrávače a je škoda, že jsme to nevyužili. Do odvety musíme jít nebojácně, nemáme co ztratit,“ řekl blokař Radek Mach.

„Je to škoda. Dopouštíme se fatálních chyb, já sám mám na kontě ve třetím setu dvě. Ale se soupeřem se dá hrát, budeme rozhodně v Tel Avivu bojovat,“ dodal nahrávač Kristián Červinka.