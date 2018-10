Ztratily hvězdy, zradila je Voráčková. V USK vsadí na sílu nové party

Pražanky oproti minulé sezoně přišly o klíčovou hráčku Martu Xargayovou, která odešla do Dynama Kursk. Amanda Zahuiová zamířila do Šoproně, odešla i DeWanna Bonnerová a také Aneta Mainclová (KP Brno) a Michaela Krejzová (Nymburk).

Místo nich tým posílily Američanka Alyssa Thomasová, Francouzka Valériane Ayayiová, slovinská rozehrávačka Teja Oblaková a česká reprezentační pivotka Renáta Březinová.

„Tým se trochu změnil. Odešly nám hvězdy, ale přišly týmové hráčky. Náš tým tak možná nebude hvězdný, ale bude hodně držet pohromadě,“ řekla trenérka Natália Hejková na dnešní tiskové konferenci.

Podobný dojem má i kapitánka Kateřina Elhotová. „Dojmy z týmu mám jen pozitivní. Co se týče chemie, tak máme zatím nejlepší tým, co si pamatuji. Teď je důležité to přenést na hřiště. Naše síla spočívá v kolektivu. Když se jedné nebude dařit, zastoupí ji další. Měly bychom si pomáhat v obraně a kolektivnost by měla přebít nějakou hvězdu,“ řekla zkušená křídelní hráčka.

Francouzská basketbalistka Valériane Ayayiová

Otazník stále visí nad Veronikou Voráčkovou, kterou USK stále drží na soupisce, ačkoli reprezentační křídelnice odjela na americkou univerzitu Syracuse.

„Situace je pro nás nepříjemná. Veronika se i přes podepsanou smlouvu rozhodla odejít. Teď diskutujeme, zda se má smlouva dodržet. My zastáváme stanovisko, že podepsaná smlouva se dodržet má. Měla by být v klubu a měla by tu hrát,“ řekl manažer klubu Marek Kučera.

„Pro mě je to velké zklamání, protože jsme jí věnovali čas a energii, které jsme mohli věnovat někomu jinému,“ dodala Hejková.

Česká reprezentantka Veronika Voráčková (vlevo) útočí na běloruský koš kolem Daryny Bačkarovové.

České mistryně zatím v sezoně odehrály pět ligových zápasů a vyhrály rozdílem 59, 92, 25, 80 a 44 bodů. „Jsme v kompletním složení dva týdny a neměly jsme jediný těžký zápas, který by nás prověřil. Takže start Euroligy bude hodně ostrý a samy jsme zvědavé, jak to bude vypadat,“ řekla Hejková směrem ke středečnímu úvodnímu duelu v Orenburgu.

Ambice těžko odhaduje, zvláště když do konce roku si bude tým „sedat“ a v lepší formě by měl být až v druhé polovině skupiny.

„Odehrajeme teď tři zápasy, uděláme pokrok a v tom okamžiku přijde reprezentační přestávka, celý tým se rozuteče a budeme začínat znovu. Takže do Vánoc to pro nás bude těžký oříšek,“ tuší Hejková. „A z prvních šesti zápasů máme čtyři venku a se soupeři, se kterými bychom chtěly bojovat o postup. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ dodala.

Očekává ale, že favorité soutěže jsou jasní. Jsou jimi ruské velkokluby Jekatěrinburg a Kursk. „Dávají do toho až neetické peníze a je těžké jim konkurovat, protože skupují všechny hvězdy. Dá se říci, že mezi nimi a ostatními kluby se rozevírají nůžky podobně jako mezi námi a ostatními kluby v české lize. Spolu s nimi jsou favorité na Final Four Fenerbahce a Šoproň. A uvidíme, co se povede nám,“ prohlásila Hejková.

Basketbalistky USK Praha během utkání se Žabinami Brno

Pražanky se ve skupině A utkají kromě Orenburgu s francouzskými Bourges a Villeneuve-d’Ascq, italským Schiem, polskými Polkowicemi, belgickým Castors Braine a superfavoritem skupiny Jekatěrinburgem.