Trenérka Hejková už se hrozí, koho jí Turci a Rusové vykoupí příště

Basket

Dalších 15 fotografií v galerii Natália Hejková, trenérka USK Praha, usměrňuje Mariji Režanovou. | foto: FIBA

dnes 10:51

Ačkoli jí utekl třináctý postup do Final Four za posledních 19 let, je Natália Hejková, trenérka basketbalistek ZVVZ USK Praha, se sezonou v Eurolize spokojená. Po výrazné obměně a omlazení kádru sama nepočítala s tím, že by se opět povedlo probojovat v konkurenci hvězdami nabitých sestav soupeřů mezi čtyři nejlepší celky.

Konec ve čtvrtfinále proto vzala jako maximum současného týmu. „Kdyby nám před sezonou někdo řekl, že budeme šestí nebo pátí, tak tomu neuvěříme. Bylo znát, že ten tým na větší úspěch neměl. Jednak ve skupině bylo hodně střídavých výsledků, jeden dobrý, druhý horší, a v play off proti Jekatěrinburgu se ukázalo, že i když jsme hrály o dost lépe, tak to bylo skoro o dvacet,“ řekla Hejková novinářům po prohře 54:73 v odvetě čtvrtfinále s Jekatěrinburgem. První duel Pražanky prohrály v Rusku 70:97. Oproti minulým sezonám, kdy dokonce slavila s USK titul, přišla o klíčové opory Laiu Palauovou, Sonju Petrovičovou, Kiu Vaughnovou a Candice Dupreeovou, které se nepovedlo stoprocentně nahradit. Zejména Amanda Zahuiová a DeWanna Bonnerová zůstaly za očekáváním. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Bylo to střídavě oblačno. Každé omlazování kádru sebou nese přibrzdění týmu a klubu, ale je to vždy vklad do budoucnosti. I když je to nejisté, protože neplatí, že když tady vložíte korunu, že vám na druhé straně vypadne. Věříme ale, že hráčky tu šanci a zkušenosti zužitkují v dalších sezonách,“ uvedla Hejková. „Ale třeba Leticia Romerová, která na začátku hrála málo, dnes hrála velké minuty a velmi dobře. Také (osmnáctiletá) Veronika Voráčková si asi nemyslela, že odehraje tolik minut, i když u ní je vidět, že je stále velmi mladá a ta výkonnost je ve vlnách. Tyto dvě udělaly největší pokrok. Ale i ostatní mladé Češky ukazují výrazné zlepšení,“ dodala. Zároveň ale připustila, že současný kádr zřejmě v létě dozná dalších změn, jelikož některým hráčkám končí smlouvy. A dá se očekávat, že zejména Martu Xargayovou se budou snažit přeplatit ekonomicky silnější celky z Ruska a Turecka. „Nůžky mezi bohatými a skromnějšími týmy se rozevírají stále více a ty nejlepší hráčky se kumulují ve třech čtyřech týmech. Proto bych směrem k další sezoně zatím o útoku na Final Four nemluvila. Ale určitě budeme chtít dál hrát v Eurolize důstojnou úlohu,“ prohlásila. Vzhledem k tomu, že už v březnu pro družstvo skončila Euroliga a česká nejvyšší soutěž potrvá až do května, čeká nyní Hejkovou náročný úkol udržet koncentraci a motivaci zejména zahraničních hráček, jelikož v ŽBL Pražanky dominují a už 132 zápasů nenašly přemožitele. „To je největší problém. Hráčky v sobě musí najít sílu a trénovat, protože trénují pro sebe, pro klub a pro další sezonu,“ dodala Hejková, která minulý měsíc vstoupila do Síně slávy slovenského basketbalu.