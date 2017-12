Rozhodčí naletěli na filmování a USK v Eurolize prohrál duel s posledním

Pražanky v zápase téměř celou dobu dotahovaly, když se trápily se střelbou a fauly, v závěrečné čtvrtině sice skóre otočily, ale nadšeně hrající belgický celek nakonec přece jen vybojoval cenné vítězství. O druhé místo ve skupině však nepřišly.

„Je to obrovské zklamání, protože jsme hrály s týmem ze spodku tabulky. Bohužel nám vnutil styl hry, který nám nesedí, a nedostaly jsme se celý zápas do rytmu,“ řekla trenérka USK Natália Hejková. „Dobrou pozici, kterou jsme si vytvořily, jsme zase ztratily. Naše skupina je hodně vyrovnaná a můžeme za to draze zaplatit,“ dodala.

České mistryně nenavázaly na vydařený výkon z minulého kola ze Šoproně a od začátku se trápily. Chyběla jim energie, měly problém se zónou soupeřek a nepřizpůsobily se tvrdému metru trojice rozhodčích. Už v první čtvrtině tak měly osm faulů.

Nedostaly se tak do potřebného rytmu, naopak hostující celek táhla bývalá hráčka USK Anete Šteinbergaová. Castors Braine si tak vytvořil náskok, který si dlouho udržoval.

„Metr rozhodčích byl přísný, to soupeři vyhovovalo, protože kouskoval hru, zdržoval a my jsme nechytily rytmus hry. Navíc jsme musely střídat, což přispělo k tomu, že jsme hrály hrozně pomalu,“ hodnotila Hejková.

„První půli jsme se srovnávaly s jejich zónovou obranou, u které jsme nečekaly, že ji budou hrát celý zápas. A my se netrefovaly z větší vzdáleností,“ přidala kapitánka Kateřina Elhotová.

Pak se ale chytila DeWanna Bonnerová, která mimo jiné dala koš téměř z poloviny hřiště s klaksonem oznamujícím konec poločasu. Nakonec nasbírala 22 bodů a byla nejlepší střelkyní utkání. Vždy, když se ale Pražanky dotáhly, jim soupeřky opět odskočily.

USK postrádal zejména body Amandy Zahuiové. Nejužitečnější hráčka soutěže měla tři útočné fauly a nakonec dala jen čtyři body. „Mrzí mě, že sudí naletěli na floppingy Šteinbergaové, které často dělá. A Amanda na to doplatila útočnými fauly. Přišla za mnou, že neví, co má hrát, protože každé uvolnění pod košem jí pískli jako faul,“ popsala Hejková.

Kvůli faulům musela často sedět na lavičce i Kateřina Elhotová. „Rozhodčí by se měli podívat na video. Moje první fauly byly zbytečnosti, ale pak si rozhodčí něco domysleli a k faulům jsem přišla jako slepý k houslím. A Amanda to měla podobně. Lidi jen zírali, co sudí pískali. Já se na rozhodčí nerada vymlouvám, ale v tomto případě to bylo do očí bijící,“ prohlásila Elhotová.

V poslední čtvrtině ale Elhotová dala osm bodů a trojkou pět minut před koncem poslala USK do vedení. Jenže Belgičanky se domácí šňůrou 9:0 nenechaly zlomit. Využily toho, že se vyfaulovaly Zahuiová s Elhotovou, a v posledních dvou minutách nedovolily USK ani bod.

Vítězný koš měla na ruce mladá Veronika Voráčková, ale dvě trojky neproměnila. Belgičanky tak slavily teprve druhou výhru v sezoně.

Euroliga basketbalistek - 7. kolo Skupina A

ZVVZ USK Praha - Castors Braine 67:68 (14:18, 35:38, 51:57)

Nejvíce bodů: Bonnerová 22, Režanová 18, Kateřina Elhotová 16 - Šteinbergaová 21, Trahanová-Davisová 20, Malašenková 12.

Galatasaray Istanbul - Villeneuve 69:64

Polkowice - Dynamo Kursk 70:98

Bourges - Šoproň 76:65.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Dynamo Kursk 7 7 0 640:478 14 2. USK Praha 7 4 3 535:508 11 3. Šoproň 7 4 3 521:500 11 4. Galatasaray Istanbul 7 4 3 464:530 11 5. Villeneuve 7 3 4 466:509 10 6. Bourges 7 2 5 473:480 9 7. Polkowice 7 2 5 485:524 9 8. Castors Braine 7 2 5 486:541 9

Skupina B

Jekatěrinburg - Montpellier 100:46

Orenburg - Yakin Dogu 76:81

Fenerbahce Istanbul - Wisla Krakov 87:78