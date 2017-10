Kocumová byla druhá na mistrovství světa v extrémním překážkovém běhu

Pro Kocumovou je to další medailový úspěch po nedávném vítězství na mistrovství Evropy v Andoře. O světovém titulu se rozhodovalo až na poslední překážce, při ručkování obě adeptky na zlato spadly, musely cvičit angličáky a Websterová udržela svůj náskok.

„Lindsay byla letos hodně dobře připravená. Do kopce byla i kousek lepší. Je to druhé místo, ale nebýt Lindsay, která běžela výborně, tak strávím na trati klidně o deset minut déle. Ona mě donutila ze sebe vydat úplně maximum. Dala jsem do toho všechno,“ uvedla vyčerpaná Kocumová v tiskové zprávě.

Závod v dějišti zimních olympijských her 1960 byl ještě náročnější než v minulých letech. Startovalo se v nadmořské výšce zhruba 1900 metrů, tisíce účastníků absolvovaly převýšení přibližně 1600 metrů a 38 těžkých překážek.