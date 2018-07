Koleno nebolí. Překážkářka Hejnová touží po první evropské medaili

Zuzana Hejnová v neděli potvrdila, že v Česku na čtvrtce překážek nemá konkurenci. Už v polovině závodu suverénně vedla a cílem proběhla v čase 56,09 o více než dvě a půl vteřiny před druhou Martinou Hofmanovou. „I tak jsem si myslela, že poběžím o něco rychleji,“ říkala v cíli.

Byl to její první start po více než měsíční pauze zaviněné bolavým kolenem. Postupně v minulých týdnech vynechala mítinky v Kodani, Székesfehérváru a také diamantový Londýn. „A to je hodně znát, když měsíc nezávodím. Jsem ráda, že jsem se teď dvakrát proběhla a že mě koleno nebolí,“ líčila.

Těch zranění už během kariéry zažila spoustu. Čtyři roky Hejnová trénovala pod Daliborem Kupkou, se kterým se dvakrát stala mistryní světa, ale kvůli jehož náročným tréninkovým metodám také dvě sezony kvůli zranění téměř vynechala.

Dokonce zvažovala, že dá kariéře vale. Nakonec se přes Falka Balzera vrátila k trenérce Daně Jandové, u které s atletikou začínala.

Dál se rvala s achilovkami, nyní s kolenem, přesto se vždycky na největší akci sezony dokázala připravit. „Teď se budu snažit už jen ladit a naběhat co nejvíc úseků v tretrách, abych se dostala do maximální rychlosti,“ plánuje. „Zdraví už nebude nikdy stoprocentní. Nějakou bolest pořád překonávám, ale na to už jsem si zvykla.“

I s bolavým tělem drží Hejnová pátý letošní nejrychlejší čas mezi Evropankami, z evropského šampionátu přitom žádnou medaili nemá. „A to chci v Berlíně změnit. Mám ty nejvyšší ambice,“ dodává odhodlaně.