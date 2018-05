Hejnová poběží první letošní čtvrtku překážek příští týden v Eugene

Mimo jiné vinou výpadku zaviněného drobnými potížemi s lýtkem Hejnová vynechala letošní halovou sezonu. První dospělou zimní přípravu pod vedením trenérky Dany Jandové ale zvládla bez vážnějších problémů. „Dana poslouchá víc mě a moje tělo. Vždycky se mě zeptá, jak jsem na tom. To, co je v plánu, není dogma. Tímhle stylem je myslím potřeba pokračovat, abych zůstala zdravá,“ řekla dnes novinářům Hejnová.

V Sušici v úterý panovalo nevlídné počasí a čas 40,38 na 300 metrů překážek Hejnovou nepotěšil. „Z toho času jsem vůbec nadšená nebyla a navíc vůbec neodpovídal těm tréninkům, takže jsem z toho byla taková rozpolcená,“ posteskla si.

Věří, že za týden v Eugene to bude lepší. Hned se utká s těžkou konkurencí v čele s medailistkami z loňského MS Američankou Dalilah Muhammadovou a Jamajčankou Ristanannou Traceyovou. „Moje taktika je jasná. Prostě si jenom hledět sama sebe a vůbec nekoukat kolem sebe a mít klapky na očích do poslední stovky,“ plánovala Hejnová.

Potřebuje si zažít závodní tempo, které pro ni v úvodu sezony nebývá snadné trefit. „Cokoliv pod 55 bude dobrý jako první start. Myslím si, že na to určitě mám,“ řekla. Před prvním závodem sezony bývá hodně nervózní. „Ne z těch soupeřek a tak, ale tím, že je to první start, tak člověk úplně neví, co čekat.“

Hejnové vůbec nevadí, že ve startovní listině chybí osmnáctiletá Američanka Sydney McLaughlinová, která se nedávno juniorským světovým rekordem 52,75 sekundy zařadila na deváté místo historických tabulek. „Já jsem ten závod viděla a překvapilo mě, že nebyl vůbec dokonalý.

Ona je asi strašně rychlá na hladkých tratích. Nebyl ten rytmus úplně plynulý, jak by měl být. Až se to naučí, tak poběží strašně rychle, klidně na světový rekord,“ komentovala česká reprezentantka výkon mladé rivalky. Patnáct let starý světový rekord Rusky Julie Pečonkinové má hodnotu 52,34.

Vrcholem sezony pro Hejnovou bude srpnové mistrovství Evropy v Berlíně. Z kontinentálního šampionátu ještě medaili nemá. Chce potvrdit loňskou pozici nejlepší Evropanky v této disciplíně a získat zlato. „Tím, že není mistrovství světa, tak budu letos nejvíc namotivovaná na mistrovství Evropy. Snad tam konečně prodám, na co mám,“ řekla.

Jednatřicetiletá atletka má před sebou i vidinu olympijských her v Tokiu za dva roky. „Je to fakt blízko. Úplně se mi nechce ještě končit a končit rok před olympiádou je blbost, si myslím. Pořád mě to baví a teď s Danou mám novou motivaci. Je to prostě za rohem, uteče to jako voda a ještě bych chtěla na svou čtvrtou olympiádu,“ dodala.