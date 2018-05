Rozhodují štěstí a postřeh, říkal po rozstřelu zuberský brankář Malina

Je teď ve výhodě soupeř, který hraje dvakrát doma?

My musíme být vůbec rádi, jak to v neděli dopadlo. Kdybychom prohrávali 0:2, asi by už bylo hotovo. Doufám, že se dokážeme vyburcovat, abychom aspoň sérii vrátili do Zubří k rozhodujícímu pátému zápasu.

Loni jste Lovosice porazili v sérii o bronz 3:0 na zápasy. V čem je rozdíl?

V tom, že nám chybí pět lidí. Nejsou to kluci, kteří by nastupovali sem tam. Hrají v základní sestavě. Musíme tak hrát s mladými, dorostenci, kteří nemají zkušenosti.

Lovosicím zase chybí zraněný kanonýr Motl.

Je to pro ně těžké, dává patnáct branek za zápas. Těch pět zraněných jich nastřílí dohromady také patnáct, ale tím, že jich schází tolik, je to pro nás větší oslabení.

Chytáte za obranou, v níž je půlka dorostenců. Je to hodně těžké?

Je to obtížné. Kolikrát propadnou a soupeř dá snadný gól. Je složité je motivovat. Musím k nim přistupovat jinak než k matadorům, jako jsou Martin Hrstka nebo Tomáš Říha. Hrají svoje první play off a nikdo jim nemůže nic vyčítat. Mají sbírat zkušenosti a ne rozhodovat zápas.

Přesto se jim to daří. Dorostenec Menšík proměnil sedmičku v závěru zápasu i prodloužení. Jinak byste prohráli. Co jste říkal na jeho chladnokrevnost?

Když jsme to probírali před zápasem, byl ve výběru. Má nervy ze železa. Moc toho nenamluví, ale my mu říkáme Laďa Menšík, abychom ho popíchli. (úsměv) Také mu pomohlo, že ho brankáři neznali.

Na tréninku je při nich úspěšný?

Nevím. Ani si nevybavuju, že by je střílel.

Věřil jste, že rozstřel zvládnete?

Doufal jsem, že se to otočí, protože celou sezonu mám se sedmičkami problémy. Když máme šanci soupeři odskočit nebo výsledek zvrátit, tak ji často neproměníme. Z pěti nedáme dvě tři a to je moc.

Vy jste chytil v rozstřelu dva z pěti pokusů. Jakou roli hraje štěstí a umění brankáře?

Je to padesát na padesát. Štěstí potřebujete. Snažím se střelce znervóznět, důležitý je postřeh. Snažím se čekat do posledního okamžiku. Třeba proti Landovi se mi to nepovedlo. Viděl jsem, že bude házet dolů k tyčce, jenže jsem tam skočil brzy a on mi poslal lehkou střelu na opačnou stranu.

Tři ze čtyř posledních domácích zápasů v play off šly do prodloužení. Bere to hodně sil?

Jsem strašně unavený, za poslední sezony nejvíce. Koncovky jsou vypjaté, a když je zvládneme, tak pro fanoušky je to hodně atraktivní. Musí se líbit. Domácí zápasy v semifinále s Plzní byly reklamou na házenou. Proti Lovosicím to bylo o něčem jiném. Máme velkou marodku, hodně kluků hraje se sebezapřením. Klobouk dolů třeba před Martinem Hrstkou. Má zranění ruky, týden netrénuje, ale v sobotu nastoupí pod prášky a nikdo nic nepozná. Těším se na konec sezony. Pak nechci dva měsíce házenou vidět.

Po sezoně se mění trenér. Už s vámi mluvil nový kouč Dušan Poloz?

Občas se v hale vidíme. Ale osobně si tohle nechci připouštět. Trochu mě mrzí, že se tyhle věci včetně odchodů hráčů oznamují v průběhu sezony. V kabině pak kluci přemýšlí nad něčím jiným. Museli jsme si k tomu něco říct.