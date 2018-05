Morálka stoupla, kývl gólman Zubří, když házenkáři dostali zpět výhru

Rozhodnutí respektujeme, jede se dál, zní z Plzně Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil... Parafrází na pohádku Pyšná princezna lze glosovat páteční verdikt Odvolací a kontrolní komise Českého svazu házené. Ta smetla se stolu rozhodnutí řídícího orgánu extraligy, který o dva dny dříve anuloval výsledek druhého semifinále play off mezi Zubřím a Plzní (26:24 po prodl.), když vyhověl námitce plzeňského klubu, že rozhodčí v poslední sekundě normální hrací doby chybně neuznali gól spojky Talentu Ivanceva za stavu 22:22. A prodloužení, které nakonec lépe zvládli domácí, se tak vůbec nemělo hrát. Zubří poté kontrovalo protestem, v němž zdůraznilo, že Ivancev v momentu střely přešlápl hranici devítimetrového hodu... Teď už je jasno, proti pátečnímu rozhodnutí neexistuje odvolání. V sobotu od 11 a v neděli od 17 hodin tak vyhrocená série pokračuje v městské hale na plzeňských Slovanech. Záběr, který ukazuje přešlap plzeňského hráče. „Rozhodnutí respektujeme, jede se dál. Ale rádi si počkáme na oficiální odůvodnění. Celá situace otevírá otázku profesionalizace české házené. Jak z pohledu týmů, tak z pohledu zabezpečení soutěží,“ reagoval Pavel Drobil, jeden z šéfů Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň. Zubří, které po prvním verdiktu svazových orgánů hrozilo tím, že k zápasům v Plzni vůbec nenastoupí, tak včera zamířilo na západ Čech. Čeká se i plný sektor fanoušků hostů. A také hodně vyhrocené bitvy. „Myslím, že hráči na obou stranách se snažili to dění okolo moc nevnímat, normálně jsme se připravovali. Já se k tomu vlastně ani moc nechci vyjadřovat,“ uvedl pivot Plzně Jakub Šindelář. „Je to play off, ty zápasy jsou hodně vyhecované. Ale je pravda, že sporné momenty a rozhodnutí emocím ještě přidají.“ Talent urval v Zubří první výhru po prodloužení, to rozseklo i druhý souboj. Teď má dvakrát výhodu domácího prostředí Plzeň. „Přivezli jsme si alespoň jednu výhru, to byl náš cíl. Kluci se utvrdili v tom, že naše kombinace proti Zubří jsou správné. Celý týden jsme se snažili naši hru ještě vylepšit a vypilovat,“ konstatoval plzeňský trenér Michal Tonar starší. Pokud Talent uhájí domácí prostředí, v neděli večer může počtvrté v řadě slavit postup do finále. „Rozhodnou maličkosti, kdo udělá méně technických chyb a kdo si v hlavě lépe srovná dění mimo hřiště. Já osobně se moc těším, hrát play off je to nejvíc a mě to dodává ještě víc sil. A doufám, že nám pomůže co nejvíc fanoušků,“ vzkázal Šindelář.