Zubří opanovalo základní část extraligy, zválcovalo Lovosice

„Super pocit. Ale sezona teprve začíná, play off je úplně něco jiného než základní část,“ prohodila zuberská spojka Radomír Válek.

Ačkoliv ještě zbývá poslední kolo, Zubří už nemůže z čela nikdo sesadit. Druhá Karviná ztrácí propastných pět bodů.

„Cítíme zadostiučinění za práci, kterou jsme odvedli, a za příkoří, které jsme museli strpět,“ pronesl zuberský kouč Andrej Titkov.

Příkořím míní devítiměsíční azyl v Rožnově, kam házenkáře vyhnala modernizace haly. V Rožnově ztratilo Zubří jenom jeden bod v rozlučkovém zápase, po návratu do svého zvládlo všechny čtyři duely.

„Máme plnou halu, fanoušci nás ženou, je to náš sedmý hráč,“ pochvaloval si Válek při pohledu na aplaudující tribuny.

Lovosice, které ještě mohly Zubří připravit o prvenství, vzdorovaly jen první poločas (16:14). Druhý se proměnil v exhibici domácích.

„Neplánovali jsme to tak, ale forma graduje,“ libuje si Titkov, jehož celek na jaře porazil všechny týmy od druhého po páté místo. A před sobotním duelem ve Frýdku-Místku drží sérii sedmi vítězství. „Je to výsledek tříleté systematické práce. Model, co jsem se snažil nastolit, se teď projevil.“

Zubří nezastavila ani marodka. Jaro dohrává bez tvůrce hry Šustáčka a kanonýra Rečka. A před Lovosicemi se zranili Janíček s Dořičákem. „Máme hodně vyrovnaný tým. Když vypadne jeden hráč, nahradí ho hned druhý,“ podotkl Válek, který supluje Rečkovy branky.

Titkov dal šanci mladým hráčům - mnohdy dorostencům, kteří se jí chopili s nečekanou bravurou.

„Vložili do toho drajv a nadšení, které je v takových zápasech potřeba. Klíčoví hráči jsou dlouho pohromadě, mladí jsou koření, které týmu chybělo,“ pravil Titkov.

Soupeře pro čtvrtfinálovou sérii pozná jeho celek až po závěrečném sobotním kole. „Kdyby to byl někdo zblízka, byla by to výhoda,“ přeje si Válek.

Což je dost pravděpodobné. V osudí jsou Jičín, Hranice, Frýdek a Kopřivnice. Už tento týden rozjedou v Zubří přípravu na play off.

„Důležité bude zachovat herní rytmus a nezranit se,“ naznačil Titkov před vyvrcholením základní části.

Čtvrtfinále začne po dvoutýdenní reprezentační přestávce a v Zubří doufají, že se do té doby stihnou marodi uzdravit. Prognózy jsou optimistické. „Otazník visí nad Rečkem, ostatní by měli být nachystaní,“ informoval Titkov.