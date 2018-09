Zmařený cíl. Házenkáři Zubří padli doma hned v prvním duelu

„Od čtvrtého místa dolů bude soutěž naprosto vyrovnaná a tam patříme i my. Zápasy se soupeři, kteří tam budou také, což je i Nové Veselí, nemůžeme doma prohrávat. Kdyby to pokračovalo, tak nás to odsoudí do horší role,“ uvědomuje si nový trenér Zubří Dušan Poloz. „První předsezonní cíl je pryč, musíme se soustředit na další.“

Všechny čtyři spolu úzce souvisí. V Zubří chtějí začlenit do mužstva dospělých hráče loňského dorosteneckého ročníku 1999, kteří tvoří přibližně polovinu kádru, zatraktivnit hru a postoupit do play off.

„Největší rezervy máme v obraně,“ podotkl Poloz, který na kvalitní defenzivě bazíruje. „V zápasech s Novým Veselím bychom neměli dostávat více než 23 branek. Mám strach, že když sem přijede Plzeň nebo Dukla a budeme hrát takhle, tak jich inkasujeme 35.“

Plzeň dorazí na Valašsko dva týdny po Novém Veselí, na jehož „ofenzivní“ taktiku nenašlo Zubří i kvůli benevolenci rozhodčích recept.

„Veselí hrálo v útoku velmi chytře až na hraně pasivity. V obraně nás uspali a pak jsme nestačili zareagovat na změnu rytmu,“ vypíchl Poloz. „Navíc jsme často prohrávali souboje jeden na jednoho a nestačili zavírat mezery. K tomu nám nepomohli ani brankáři. Odbourat zlozvyky potrvá.“

Po odchodech řady opor tvoří v Zubří nový celek a s výkonnostními výkyvy počítají, porážka od Nového Veselí ale všechny zaskočila. Zvláště když v úvodním kole vyhrálo v Litovli přesvědčivě 27:22.

„Jsem zklamaný. Ale opakuji, je to nový a mladý tým. Kluci jsou tvární, snaží se zlepšovat, práce s nimi mě baví,“ zdůraznil Poloz, který hledá nové tahouny. Jeden staronový – šéf defenzivy Tomáš Říha – by se mohl vrátit k házené v prosinci. „Volal mi, že ho svrbí ruce. Ale ještě musí dostavět dům.“