Zlínské házenkářky hrají o udržení. Pád by byl průšvih, ví kouč

Nejdříve však musí zvládnout ošidné play out, ze čtyř českých celků spadne po šesti kolech nejhorší. Jisté je, že nesestoupí Poruba, která má nedostižný náskok. Pořadí na dalších místech slibuje drama. Zlínským házenkářkám dýchají na záda s dvoubodovým odstupem Písek s Hodonínem.

Že Zlín nepostoupí podruhé za sebou do českého semifinále mezinárodní soutěže, bylo víceméně jasné v půlce základní části. Ale že získá jen 12 bodů, to Spuchlák nečekal. „Počítal jsem, že budeme mít tak o šest bodů více, abychom se nemuseli strachovat o záchranu. Reálně jsme je mohli získat a mohlo to být veselejší,“ mrzí ho dvě remízy a těsné porážky; jeho tým prohrál čtyřikrát do rozdílu dvou branek.

Kromě dlouhodobé absence řady zraněných opor trápila družstvo v základní části produktivita. „Nehráli jsme tak zle, ale zahodili jsme strašně moc vyložených šancí,“ poznamenal Spuchlák.

Kolik bude stačit bodů na udržení, nechce kalkulovat. I proto, že Porubě už o nic nejde. „Důležité bude vyhrávat doma,“ uvědomuje si Spuchlák. S oběma konkurentkami se házenkářky Zlína střetnou nejdříve doma, v sobotu přivítají Písek, v jehož hale v půlce března schytaly porážku 22:32.

„Písek bodoval ve třech posledních zápasech, bude v laufu,“ předpokládá Spuchlák, jeho družina naopak čtyřikrát v řadě prohrála. „Snažili jsme se holky psychicky pozvednout. Máme mladý a nezkušený tým, některé hráčky se v takové situaci ocitají poprvé.“

Z línskou výhodou v zápase proti Písku by mohlo být prostředí. Kvůli vytížení haly Euronics se duel odehraje v hale Střední průmyslové školy strojní.

„Chtěli jsme hrát původně v pátek, ale Písek pro pracovní vytížení svých hráček nesouhlasil. Na strojárně minimálně jednou týdně trénujeme, takže to pro nás nebude na překážku,“ pravil Spuchlák. Vystačit si musí s kádrem, který dokončil základní část. „Nevrátila se žádná ze zraněných hráček. Tréninky jsme navíc museli omezovat kvůli studijním povinnostem, některé holky se chystají na maturitu.“

V sobotu pro ně začne další zkouška dospělosti, tentokrát z házené.