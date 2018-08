Házenkářky Zlína neplánovaně tvoří nové družstvo

„Mrzí nás to,“ posteskl si kouč Zlína Martin Spuchlák.

To však není jediná komplikace, které Spuchlák v soutěžním mezidobí čelí. Především s obtížemi buduje kádr.

„V minulé sezoně jsme chtěli stabilizovat družstvo, bohužel se to nepodařilo,“ zmínil ztráty řady hráček. Spuchlák už nemůže počítat s dvojicí zkušených spojek Kamenářová – Sobieská, které ukončily ze zdravotních důvodů kariéru.

Po sezoně je napodobila křídelnice Očadlíková, spojka Baumbachová přestoupila do Poruby, která v půlce loňské sezony ze Zlína přetáhla jinou spojku Andrýskovou. Studium na vysoké škole pak upřednostnila pivotka Vlková.

Na soupisce interligového týmu, zveřejněné na stránkách klubu, je tak rázem pouze jedenáct hráček včetně tří brankářek. Spuchlák musel povýšit hráčky ještě dorosteneckého věku.

„Už ale není pomalu kde brát,“ podotkl kouč Zlína, který vyhlíží návrat dlouhodobých marodek Hubové s Mizerovou.

Klub tak hledá mladé hráčky v okolních prvoligových oddílech. Aktuálně testuje Barboru Grabcovou z Kunovic a Lenku Sekulovou z Otrokovic.

„Stavíme družstvo s perspektivou dvou tří let. Chceme zastavit fluktuaci. Pokud končí hráčky ze zdravotních důvodů, je to špatně. Pokud budou odcházet z výkonnostních důvodů, bránit jim nebudeme,“ ujistil Spuchlák.

V novém ročníku česko-slovenské MOL Ligy se bude Zlín chtít prezentovat ještě rychlejší a běhavější házenou než dříve.

„Mladé holky by to měly zvládnout a mělo by jim to sedět,“ předpokládá Spuchlák. „Musíme být ale trpělivější.“

Jak na tom herně jsou, si házenkářky Zlína vyzkoušely minulý týden na mezinárodním turnaji v německém Melsungenu, kde skončily předposlední s bilancí jednoho vítězství, jedné remízy a pěti porážek. „Konfrontace se silnými soupeřkami nám ukázala taktické a kondiční věci, ke kterým bychom se chtěli přiblížit,“ prohodil Spuchlák, jehož potěšil přístup družstva. „Za nasazení jsem holky pochválil.“

Tento víkend jedou házenkářky Zlína do slovenské Stupavy, kde se střetnou s domácím výběrem a rakouským Eggenburgem. Příští týden je čeká derby s Veselím nad Moravou. Interligovou sezonu pak zahájí 8. září v Bánovcích nad Bebravou. „Sezona bude náročnější než předešlá,“ ví Spuchlák.