Zlínští volejbalisté můžou vylepšit dojem v předkole play off

„Přáli jsme si skončit do šestého místa, abychom šli rovnou do čtvrtfinále,“ přiznal kapitán Michal Čechmánek, že tým v základní části nenaplnil vlastní předpoklady.

K šesté pozici scházelo Zlínu propastných 13 bodů. A pokud by volejbalová extraliga nezařadila po vzoru hokejistů do formátu play off předkolo, neměl by Zlín šanci usilovat o mistrovský titul.

„Všichni před sezonou posilovali, předkolo je pro nás plus. A také je spravedlivější. V minulé sezoně jsme měli více výher než Odolena Voda, která si na náš úkor zahrála play off,“ připomenul druhý trenér mužstva Přemysl Obdržálek, že loni Zlínu uteklo čtvrtfinále o jeden bod.

Dlouho se zdálo, že se střetne v předkole s Ústí nad Labem, závěrečné sobotní kolo ale pořadím od šestého do desátého místa zamíchalo. „Že na nás vyšla Ostrava, má pro nás více plusů než minusů,“ podotkl Čechmánek.

Pozitivem je vzdálenost. Hráči nemusí harcovat na sever Čech nebo do Příbrami, která rovněž Zlínu reálně hrozila.

Podle postavení v tabulce je favoritem série Ostrava, která získala o 9 bodů více. Jenže bilance vzájemných utkání mluví ve prospěch Zlína, který v nich neztratil ani bod.

„Nebude lehké je porazit čtyřikrát v sezoně,“ uvědomuje si Obdržálek.

Čechmánek však věří, že dosavadní výsledky vzájemných zápasů sehrají v sérii svoji roli.

„Zásadní to asi nebude, ale v hlavách by mohli mít, že nás neporazili,“ přemítá statisticky druhý nejlepší blokař základní části.

Ani jeden tým není před play off v pohodě. Ostrava prohrála pět ze šesti posledních utkání, Fatra ztratila patnáct setů v řadě. Dlouhou šňůrou nezdarů se však ve Zlíně nestresují.

„Měli jsme velmi těžké soupeře, ale výkony nebyly špatné,“ prohodil Čechmánek; posledních šest setů prohrál Zlín nejvýše rozdílem dvou bodů.

Obdržálek věří, že tým minimálně udrží výkonnost z finiše základní části. A také že bude kompletní. Zdravotní trable měli blokař Navláčil, univerzál Adamec a smečař Motyčka, který kvůli natáhnutému svalu na odrazové noze alternoval na liberu s Bláhou.

„Play off se hraje i přes bolest. Každý do něho musí dát všechno, není se nač šetřit,“ dodal Obdržálek.