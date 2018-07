Před olympiádou chceme do Zlína dostat Sagana, říká vizionář Hamrla

Jeho agentura H-Production je spjatá především s hokejem. Zajišťovala slavnostní večer ankety Zlatá hokejka, mistrovství světa juniorek nebo benefiční zápas Karla Rachůnka. Teď se chce Vladislav Hamrla etablovat v cyklistice. Hromadný závod mistrovství Evropy do 23 let a juniorů, který se pojede o víkendu ve Zlíně, má být odrazovým můstkem.

„Vize je taková, že za rok bychom chtěli na stejné trati uspořádat závod Visegrádské čtyřky a v roce 2020 společný česko-slovenský šampionát, který by byl kvalifikací na olympiádu v Tokiu. Mohli by se tady objevit profíci jako Roman Kreuziger nebo Peter Sagan,“ zasnil se Hamrla, který na evropském šampionátu ve Zlíně působí jako technický ředitel.

Jak jste se k šampionátu dostali?

Požádal mě můj kamarád, bývalý šéf cyklistického svazu Marián Štětina, jestli bychom mohli mistrovství uspořádat ve Zlíně. Řekl jsem mu, že zjistím, jaká je nálada ve městě, na kraji. Setkalo se to s velkým úspěchem. Proto jsme se rozhodli do toho jít. I když zorganizovat uzavření tratí ve městě je složité.

Když cyklistické mistrovství srovnáte s hokejovými akcemi, je náročnější na organizaci?

Je nejtěžší. Šampionát se musí zabezpečit ze strany zdravotníků, hasičů, státní i městské policie. Snažíme se nic nepodcenit. Zásadní je, že nám pomohly město a kraj. Bez toho by to nešlo.

Co bylo nejsložitější?

Hlavně jsme se snažili, aby všichni občané, kterých se to týká, byli informovaní a mohli se na to dopředu připravit. Kameloti roznášeli letáky do každé schránky.

Šampionát uzavře část krajského města S dopravně-bezpečnostními omezeními musejí počítat obyvatelé Zlína během mistrovství Evropy v silniční cyklistice do 23 let a juniorů. V době konání závodů budou pro veškerý provoz uzavřené městské části Kudlov, Jaroslavice, Lesní čtvrť a Lazy. V sobotu pojedou juniorky od 11.00 do 13.00, ženy od 14.30 do 17.30, v neděli junioři od 9.00 do 12.00 a muži od 13.00 do 17.00.

Jaké byly reakce lidí?

Vesměs říkali, že už to věděli. Domlouvali jsme se předem se zástupci městských částí, takže propagace běžela. Reakce byly zatím kladné. Do závodu je ještě týden, takže počítáme, že se můžou objevit i negativní. Místa, kudy vede trať, budou v době závodu prakticky hermeticky uzavřená. V sobotu mezi závodem juniorek a žen bychom ji chtěli na půl hodiny uvolnit. V neděli jsme pod větším časovým presem, ale snad se najde aspoň čtvrthodina na krátké otevření.

Projel jste si trať na kole?

To už bych tady nestál. (úsměv) Projeli jsme ji snad stokrát se zástupci všech možných institucí. Z evropské cyklistické unie tady byli třikrát na inspekci a pokaždé jsme ji projeli desetkrát. Možná bych ji sjel už poslepu.

Poradíte fanouškům nejatraktivnější místa kolem trati?

Možná padák z Jaroslavic do Zlína. Když ho viděl evropský delegát, tak říkal, že dolů budou kluci jezdit rychlostí 110 kilometrů za hodinu. Několikrát opakoval, že jsou crazy (blázniví). Jsou mladí a jedou natvrdo. Proto jsme museli sehnat balíky slámy, aby se nedejbože něco nestalo. Svodidla, patníky, všechno musí být obložené. Nebylo snadné sehnat balíky odpovídajících rozměrů. Dva týdny zpátky tady trénovalo za plného provozu polské družstvo, asi 20 cyklistů. Byli nadšení. Akorát měli obavy, že pro holky to bude hodně náročné.

Jak jste vybírali trasu?

Tady zasáhla náhoda. Od startu před Kongresovým centrem se jede po kostkách nahoru pod lyžařský svah. Původně jsme chtěli odbočit doprava kolem policie a na Kudlov vyjet kolem zimního stadionu. Jenže to nešlo, protože policie tam má veškerou techniku a při výjezdu by zastavili závod. Tak jsme odbočili doleva směrem na Hradskou ulici a bylo to vyřešené. Z Brna, kde se pojedou časovky, dorazí cyklisté v sobotu ráno. Zázemí najdou pod Priorem, na Hradské ulici. K dispozici budou mít i Stadion mládeže.

Kolik čekáte fanoušků?

To se těžko odhaduje. Ale ze zkušeností předchozích pořadatelů víme, že mladé závodníky doprovází jejich rodinní příslušníci. Účastníků má byl kolem pěti set. Hodně fanoušků se chystá ze Slovenska. A přestože se jede zrovna Tour de France, bude tady spousta pozorovatelů z profesionálních týmů. Z kategorie do 23 let k profíkům je to kousek.