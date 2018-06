Byl jsem v transu! Vadlejch oslavuje vítězství nad olympijským šampionem

Jak chutná první životní vítězství na Tretře?

Je to skvělé, i když poslední závody mám pořád i lehce smíšené pocity, že mi tam vždycky něco málo chybí. Ale to vítězství je samozřejmě neuvěřitelné, Thomas se nikdy nedá porazit jenom tak. Navíc tady vyhrál poslední dva ročníky.

Ale dnes ne.

Jo, bojoval jsem a porazil jednoho z nejlepších oštěpařů na světě.

Vedete si statistiku vzájemných soubojů s Röhlerem?

Ani ne. Letos jsem nad ním vyhrál poprvé. Myslím, že jsem technicky házel líp než na Odložilově memoriálu (tam dosáhl minulý týden druhého nejlepšího výkonu kariéry 89,02).

Devadesátka je v ruce? Cítíte to?

Dneska byla zima, lehce pršelo, šel nám lehký protivítr. To všechno jsou podmínky proti oštěpu, ale i tak jsem hodil 88. Všichni už z toho mají legraci, že i v takových podmínkách hodím přes 88. Musím si techniku srovnat v hlavě a uvidíme, co bude dál.

Trenér Železný, který je na Tretře zároveň ředitelem mítinku, vás za dnešní výkon pochválil?

Jo, pochválil. Říkal, že chtěli ještě na poslední chvíli kvůli větru otočit sektor, že by se házelo z druhé strany, jenže už se to nestihlo.

Je to přece jen jiné, když je tady Jan Železný šéfem mítinku a nemá na vás tolik času?

Moc ne. Já se většinou potřebuju dostat při závodě do lehkého transu, takže okolí stejně zase tolik nevnímám. My si s trenérem všechno řekneme před závodem a v závodě už je to potom na mně.

Byl jste dnes v transu?

Byl.

Vaši sparingpartneři ze skupiny zatím neházejí tak daleko, jak by si představovali. Dá se jim během závodu i něco poradit?

To je těžké, každý bojuje sám za sebe. Já jsem sám na něco, co mi pomohlo, přišel zhruba před třemi lety, teď se snažím ten pocit držet a vylepšovat. Myslím, že tohle je boj každého se sebou.

Na Zlaté tretře bývalo vyprodáno, tentokrát tomu tak nebylo. Překvapilo vás, že byly ochozy zaplněny řidčeji?

Docela překvapilo, musím říct. Ale i tak tady byl kotel, jako by tu bylo úplně plno. A to je hlavní.

Stačili jste si s Röhlerem něco říci i k vašemu nejdůležitějšímu závodu v této sezoně, jímž bude berlínské mistrovství Evropy?

Ještě ne, dnes jsme se jen hecovali k co nejlepším výkonům na Tretře. Při posledním pokusu jsme si navzájem přáli, abychom ještě atakovali devadesátku, což se nepovedlo. Ale spousta závodů je před námi, věřím, že to někde doženeme.

Do Ostravy byste se určitě chtěl vrátit zase v září, při Kontinentálním poháru, že?

To by bylo perfektní. Musím skončit na Evropě do druhého místa, abych se sem do výběru Evropy kvalifikoval. Bude to těžké, ale budu bojovat.