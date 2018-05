Zlatá tretra nabídne i souboj elitních světových dálkařů

Taková by měla být i dálka mužů. Soupeři Radka Jušky budou nejlepší dva dálkaři z letošního halového mistrovství světa v Birminghamu: Kubánec Juan Echevarría a Jihoafričan Luvo Manyonga, který je i úřadujícím mistrem světa z Londýna.

Ohrožený by tak mohl být jeden z nejstarších rekordů ostravského mítinku, který má hodnotu 835 centimetrů a dvacet let už patří Kubánci Ivanu Pedrosovi.

Juan Miguel Echevarría se v březnu blýskl ziskem titulu halového mistra světa.

„O Zlaté tretře jsem toho hodně slyšel, takže chci předvést co nejlepší výkon a samozřejmě zvítězit,“ vzkázal přes pořadatele Luvo Manyonga. Jihoafričan je podle Jucka velký dálkařský klenot.

„Snad jako jediný z nynější generace dálkařů by mohl do dvou tří let překonat světový rekord Powella 895 centimetrů,“ uvedl Alfonz Juck. „Je to obrovský talent, který by u nás mohl ze seznamu aktuálních rekordů vyřadit ten Pedrosův.“

Radek Juška se už na Tretru těší nejen díky špičkovým protivníkům. „Hlavně budu moci závodit před domácími diváky. V Ostravě je skvělé publikum. Vždycky se mi tam skáče dobře,“ prohlásil Radek Juška.