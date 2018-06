Manyonga před bitvou dálkařů: Skočit devět metrů? Klidně už v Ostravě

„Byl to velký skok, nečekal jsem ho, ale mám za sebou velmi dobrou přípravu a jsem ve velmi dobré formě,“ řekl Echevarría.

Ve Stockholmu mu málem nestačilo doskočiště, celé ho přeskočil... „Tam je opravdu krátké, takže každý, kdo skákal kolem osmi set padesáti centimetrů, měl problémy. Cítil jsem, že jsem narazil do konce. Kromě menší odřeniny se mi ale nic nestalo.“

Na Městském stadionu v Ostravě se na dálkařský sektor zatím nebyl podívat. „Ale bude to určitě lepší než ve Švédsku,“ tušil Echevarría.

Manažer Tretry Alfonz Juck to potvrdil: „Dali jsme doskočiště přeměřit. Má sedmnáct metrů, takže dálkaři se nemusejí bát.“

Juan Miguel Echevarría letos září: v zimě se stal halovým mistrem světa, o víkendu předvedl veleskok 883 centimetrů, byť ho znehodnotila o chlup větší než povolená podpora větru.

Echevarria podotkl, že ve Stockholmu mu pomohlo publikum a soupeření s Manyongou. Ten je v Ostravě rovněž. „Věřím, že i tady budou výborní fandové. A proto je dobré, že dálkařský sektor je hned pod tribunou, hodně blízko divákům, což mi vyhovuje,“ uvedl Jihoafričan Luvo Manyonga.

Jak daleko by v Ostravě mohli skokané doletět? „Vím, že je velké očekávání, ale uvidíme,“ odpověděl Manyonga. „Věřím, že bude dobré počasí a že budeme po Stockholmu odpočatí. Vše je možné.“

Echevarria podotkl, že od obou celý svět očekává velký výkon. „Nedokážu ale říct, kolik skočím,“ usmál se.

Luvo Manyonga je úřadujícím mistrem světa z Londýna a stříbrným dálkařem z OH v Riu.

A jak daleko je překonání magických devíti metrů? Anebo Powellova světového rekordu 895 centimetrů?

„Je to možné, letos by bariéra devíti metrů mohla být překonána,“ uvedl Luvo Manyonga. „Je to obrovská hranice. I v hlavě. Ale v této době by ji někdo pokořit mohl. Jenže i s tím, co jsem teď skočil ve Stockholmu, je to pořád málo,“ řekl Juan Echevarría. A Manyonga s nadsázkou dodal: „Proč tak daleko neskočit už zítra?“

Jihoafričanovi jeho nynější soupeření s Echevarríou připomíná dřívější souboje Carla Lewise a s Mikem Powellem. „A může to pomoci i Radkovi, aby se dostával dále, až na hranici svých možností,“ zmínil Manyonga českého rekordmana Jušku.

Radek Juška loni ovládl světovou univerziádu, kde vylepšil český rekord na 831 centimetrů.

„Je to tak. Když někdo skáče mnohem více než já, může mě to vytáhnout,“ souhlasil Radek Juška. „Bohužel v Česku zatím není nikdo, kdo by mi konkuroval, takže na domácích mítincích většinou suverénně vítězím.“

Padnout by však mohl rekord mítinku, který drží Kubánec Ivan Pedroso výkonem 835 centimetrů.

„Ano, mohli bychom na něj dosáhnout, protože s Luvem stabilně skáčeme osm set čtyřicet centimetrů. Důležitá bude podpora diváků a také počasí,“ řekl Juan Echevarría.

„Jako první by ten rekord měl překonat Radek, protože je tady doma,“ namítl Luvo Manyonga. Jenže to by Juška vytvořil i nový český rekord, který je 831 centimetrů...

„Hlavně bych byl rád, kdybychom rekord mítinků překonali všichni tři. Tím by to byl neskutečný mítink. Diváci by šíleli,“ podotkl Juška. „Ale v Ostravě jsou super diváci, publikum je tu vždy dobré, takže věřím, že nám pomůže k velkým výkonům.“