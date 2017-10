Tlak? Milík si jím před Zlatou přilbou nezatěžuje hlavu

„Já už ani žádný tlak nepociťuju, protože jsem si na všechna ta očekávání tak nějak zvykl. Jak to má dopadnout, tak to také dopadne. Není to tak, že bych musel dělat něco navíc. Pojedu normální závod, jak jsem teď v poslední době, kdy se mi docela daří, zvyklý jezdit,“ řekl Milík.

Rozptylovat se nenechá ani během závodu, přestože v hledišti bude hodně českých diváků.

„Mám kolem sebe dobrý tým, který mi nepustí nikoho k tělu, takže ani nebudu mít příležitost si s někým popovídat, protože ho za mnou ani nepustí. O to víc jsem v pohodě a soustředím se jen na samotné závodění,“ uvedl.

Dobře ví, že v neděli bude k úspěchu zapotřebí vynikající výkon.

„Je to nejstarší závod. A ten, kdo získal v poslední době Zlatou přilbu, tak byl nebo stále je i hodně vysoko v Grand Prix. To svědčí o tom, že musí vyhrát dobrý závodník. Každý závod je však úplně jiný. A záleží na tom, jak se na něj kdo vyspí a v jaké je pohodě,“ prohlásil Milík. Že je schopný se prosadit v nabité konkurenci, prokázal v letošním závodě Grand Prix, kdy na pražském stadionu Markéta dojel překvapivě třetí.

„Tam to prostě vyšlo. Všechno jsem bral v klidu, všechno proběhlo, jak mělo. A bylo by super udělat stejný úspěch. Ale Zlatá přilba je tam pouze za první místo,“ pousmál se Milík. „Takže bych chtěl závod určitě vyhrát,“ dodal odhodlaně. Na úspěšné vlně se drží prakticky celou sezonu, jen netuší, jak se dokáže sžít s dráhou svítkovského oválu.

„I když to pro mě není přímo nějak zakletá dráha, v Pardubicích se mi ve větších závodech dosud nijak extra nezadařilo. Ale je také pravda, že jsem tam větší závod teď delší dobu nejel. A za ta léta jsem posbíral nějaké zkušenosti. Na Zlaté přilbě budu moct otestovat, jak mi pomohou,“ přemítal Milík. „Jde o delší a tvrdší dráhu, není tam moc šancí na předjíždění. Ale já to takhle vidím z těch předchozích let. Nevím, jak to tam vypadá nyní. Věřím však, že bude vše připravené tak, aby šlo o zajímavý závod pro diváky,“ doplnil.

Mrzet ho za uplynulé měsíce může snad jen nepovedené finále kvalifikace o účast v Grand Prix 2018, kde v boji o tři místa dojel osmý.

„Neberu to tak, že by šlo o nějak nepovedený závod, jehož bych litoval. I když samozřejmě dostat se do Grand Prix by bylo super. Ale já na to zase až tak nepospíchám, protože všechno má svůj čas. A zjistil jsem, že tlačit na to přehnaně moc je pak akorát cestou do nemocnice, aby se člověk škrábal na hlavě. Jestli to má přijít, tak to jednou přijde,“ věří Milík.

Nadějí pro příští rok zůstává pořád ještě divoká karta od promotéra seriálu. „Možnost tu je, výsledky jsem měl v sezoně dobré. Nemohu na to sázet, ale kdyby taková nabídka byla, určitě bych ji přijal. A strašně rád bych pak v takovém seriálu jezdil za Českou republiku. Po takové sezoně bych nabídku mohl dostat, teď bych vše ale rád završil úspěchem na Zlaté přilbě,“ řekl Milík.