Zion, létající hora svalů. Směřuje k vrcholu, anebo do propasti?

Basket

Zvětšit fotografii Zion Williamson na výběrové akci Jordan Brand Classic | foto: Profimedia.cz

dnes 0:11

Co tenhle mladík dokáže se svým mohutným tělem za kousky, je obdivuhodné. A také obdivované. Zion Williamson patří už nyní k nejobletovanějším basketbalistům v Americe, i když je mu teprve sedmnáct let. Své vrstevníky jasně překonává, skáče vysoko nad jejich hlavami. Ale dokáže uspět i v NBA? To už tak jisté není.

První velký test pro Ziona Williamsona se blíží. Dosud oblékal dres středoškolského celku Spartanburg Day School, ale nyní míří na univerzitu s jedním z nejúspěšnějších basketbalových programů ve Spojených státech - na Duke. Už loni byl Williamson ústřední postavou svého středoškolského týmu, kdy s průměrem 24 bodů na utkání vedl Spartanburg Griffins k vítězství ve státním šampionátu. V právě skončené sezoně už doručoval do koše soupeře úctyhodných 36,8 bodů a získával 13 doskoků na utkání. Při takových výkonech nebylo způsobu, jak Griffins zablokovat od druhého triumfu v řadě. Fyzicky jasně dominující Williamson uváděl diváctvo do extáze. Posílená ochranka měla při utkáních plné ruce práce s rozvášněným hledištěm. Nabídky za slavných škol - od UCLA, Kansasu, Kentucky i dalších - na jeho adresu jenom pršely. Nakonec však Williamson učinil očekávaný krok a zvolil univerzitu Duke v Severní Karolíně, kterou jen v posledních letech prošli Brandon Ingram, Jayson Tatum, Luke Kennard, Marvin Bagley III., Wendell Carter Jr. nebo Grayson Allen. Zion Williamson v předposledním ročníku střední školy: Už první výsledky fyzických měření budou ve Williamsonově případě hodně očekávané. Některé údaje hřmotnému levákovi přejí 203 centimetrů, jiné jsou konzervativnější a informují o 198 centimetrech. Dosud udávané rozpětí paží 208 centimetrů dnes neoslní. S více než dvěma metry by neměl mít na pozici power forwarda, tedy menšího pivota, problém ani v NBA. Každý centimetr dolů by však mohl být zejména v obraně znát. Zatím Williamson dokáže svých 123 kilogramů využívat ve hře efektivně. Je velmi rychlý a v přechodové fázi kontroluje míč bez potíží. Svou rychlost a dynamičnost obvykle přenáší do výskoku. Další jeho předností je výborný cit pro doskok. Naopak nedobrým znamením je Zionova horší úspěšnost při trestných hodech i při zakončení z delších vzdáleností. Na střední škole ji nepotřeboval, soupeři se mu nebyli schopni fyzicky vyrovnat. Jenže postupem času se bude setkávat s vyspělejšími hráči, proti kterým pouze hrubá síla nevystačí. Aby se stal nástupcem Draymonda Greena, bude muset svůj repertoár ještě rozšířit. V opačném případě by fenomén Zion mohl rychle splasknout. Šéf skautingu specializovaného portálu 247Sports je však Williamsonovi nakloněn: „Myslím si, že úroveň jeho dovedností je přehlížena. Pokud jde o kontrolu driblinku a přihrávky, na jeho výšku a postavu, jsou dobré. Je příliš atletický. Každý má sklon si Ziona spojit jen s nějakou bláznivou smečí, kterou udělal, a nechá si ujít podstatu jeho hry. Ta je zastíněna jeho atletickými akcemi.“ Zion Williamson ve svém posledním roce na střední škole: Momentálně má Williamson napilno. Odmítl pozvánku do reprezentace Spojených státu a vynechal mistrovství Ameriky do 18 let, které se konalo na začátku června v Kanadě. Místo toho se již v durhamském kampusu univerzity Duke připravuje na příští sezonu. Společně s kanadským supertalentem R. J. Barrettem a americkou nadějí Cameronem Reddishem by měl tvořil vůdčí trojici nově složeného týmu. Duke je dnes pro fanoušky jasným favoritem na titul.