Basketbalistky Karlových Varů jsou ve hře o ligové play-off

Čtvrtý zápas na karlovarské lavičce, po svém návratu, absolvovala trenérka Marcela Krämerová. Poprvé se po zápase usmívala. „Na některé akce se dalo dívat a konečně fungovaly některé věci v útoku i v obraně. Dá se říci, že jsem spokojená,“ pochvaluje si.

O osudu zápasu rozhodla prakticky hned první čtvrtina, za kterou se Ostrava zmohla jen na tři koše z pole a z vedení 4:0 byla ztráta 8:22 po deseti odehraných minutách. Ani ve druhé čtvrtině se hráčky Ostravy, zřejmě unavené po náročné cestě, příliš nezlepšily a jejich ztráta narůstala. Zlepšení se dočkaly až ve druhém poločase, kdy se jim podařilo zlepšit obranu a ztráta přestala narůstat.

„Holky se dostaly do laufu, že to půjde, chtěly to rychle, rychle a vlastními blbostmi a kazením míčů dávaly možnost soupeři, aby skóroval,“ komentuje Krämerová slabší druhý poločas.

Čtyři mají body dvouciferné

Těšit ji ovšem muselo, že čtyři hráčky mají na střeleckém účtu dvouciferné číslo.

Hvězdou byla tradičně patnáctibodová kapitánka Dana Kušlitová, o bod méně přidaly Kateřina Rokošová a Dominika Pohunková, Američanka Marqúes Webbová si připsala 13 bodů a 13 doskoků.

Na druhé straně Američanka McGuireová byla ve své premiéře nejlepší střelkyní Ostravy se 14 body, ale spotřebovala na ně dvacet pokusů. Žádná její spoluhráčka nedala dvouciferný počet bodů.

„Od začátku jim říkám, že musí chtít útočit do koše, že čím víc lidí se dostane aspoň na dvouciferné číslo, tak se bude hrát daleko lépe a také se bude hrát lépe Kušlitové, protože všichni se připravují, že bude dávat body. Nyní když přišla posila z Ameriky, tak myslím, že je to daleko méně čitelné,“ myslí si Marcela Krämerová.

Nejnovější posila působí dobře

První ligový zápas za Vary odehrála nejnovější posila, dvaadvacetiletá 185 centimetrů vysoká absolventka Vanderbilt University ze Spojených států Marqúes Monique Webbová.

Nepřehlédnutelnou „golemovskou“ postavu podporuje obrovská síla, za odehraných 27.30 minuty dala 13 bodů a získala 13 doskoků.

„Budí velký respekt a musím říci, když bude zdravá, že se nám to s manažerem Malečkem povedlo, protože je ohromně skvělý člověk, pozitivní. Já ji vybírala podle videa, že je týmová a stmeluje kolektiv. Je hrozně chytrá, přišla na první trénink, udělaly jsme pár signálů a hned věděla, o co jde. Některé holky s tím mají problém tři roky a ona se chytla hned. Je velmi slušná jak v útoku, tak i obraně a na to jak budí velký respekt, je hrozně pohyblivá,“ pochvaluje si karlovarská trenérka.

Jejím příchodem se možná zlepší i vnitřní klima v týmu poznamenané depresí z dosavadního průběhu sezony.

„To se ještě ukáže, ale teď jsme hrály doma a ta výhoda domácího prostředí tam je. Hrály jsme proti Ostravě, z níž jsme měly obavy, protože tam mají dvě nové hráčky, nakonec hrála jen jedna. Holky potřebují vyhrávat a získat sebevědomí, protože se pořád plácaly v nějakých problémech, prohrávaly a dostávaly na frak a to se hraje vždy hůř,“ dodává Marcela Krämerová.

„Velmi dobře jsme vstoupili do utkání a v prvních dvou čtvrtinách jsme Ostravu přehrávali nátlakovou hrou. Bylo to dáno i tím, že Ostravě chyběla ústřední rozehrávačka. Do poločasu jsme získali rozhodující náskok. Pro nás dobré vítězství téměř o třicet bodů, ve kterém se dostaly do hry všechny hráčky a které nás udrželo ve hře o play-off,“ doplňuje manažer karlovarského klubu Roman Maleček.