Prohra s puncem výhry. Vary zvládají souboje s mistryněmi s grácií

Dvaadvacet, pouhých dvaadvacet bodů jako rozdíl ve skóre. Výtečného, dlouho nevídaného, výsledku dosáhly basketbalistky BA Karlovy Vary proti ZVVZ USK Praha ve druhém zápase čtvrtfinále play off ŽBL. Prohrály jen 65:87.

„Hráčky se nemají za co stydět. Hrály s chutí, zahrály si všechny, byly v rotaci, netlačili jsme na pilu, že hrají jen určité typy. Myslím, že dobré, povedené utkání,“ pochvalovala si karlovarská trenérka Marcela Krämerová.

Jak dosáhla takové lehkosti, uvolněnosti u všech hráček?

„Je velmi těžké nabudit někoho, když jde hrát proti takovému gigantu, a říkat pojďme je porazit. To je nesmysl. Chceme udělat co nejlepší výsledek, nebát se a s chutí si zahrát,“ vysvětluje trenérka.

Závěr dobrý, spadla odpovědnost

Možná to souvisí s povedeným závěrem sezony.

„Z holek spadl tlak, že jsme se dostali do osmičky, protože to vypadalo všelijak. Splnili jsme cíl, ač moje vize, když jsem nastoupila, byla, že se budeme posouvat směrem nahoru, to se nepovedlo,“ řekla trenérka. Nelze ovšem opomenout, že USK chybělo několik klíčových hráček a zahrály si i dorostenky.

Anna Rosecká (vlevo) z Karlových Varů útočí přes Alenu Hanušovou z USK Praha.

„Kdybychom odehrály takové utkání proti kompletnímu soupeři, tak je to ještě větší plus pro nás. Odehrály jsme to, jak nejlépe jsme mohly,“ připomíná Marcela Krämerová.

Mistrovský USK se tak zatím play off prokousává až nečekaně složitě. V Karlových Varech vyhrál sice první čtvrtinu o deset bodů a nakročil k jasné výhře, ale ve druhé desetiminutovce nedokázal soupeřky zastavit a rozdíl ve skóre se nenavyšoval. Následně dobře vstoupil do druhé půle a utekl nad dvacet bodů rozdílu. Bojovnému soupeři ale víc neutekl a podobný rozdíl vydržel až do konce utkání.

Čtyři daly dvouciferné body

Karlovy Vary držela v utkání základní pětka (Malečková, Drahokoupilová, Kušlitová, Pohunková, Webbová a následně střídající Rokošová, Jindrová, Sklenářová, Rosecká a Zuzáková), když hned čtyři hráčky dosáhly na dvouciferný počet bodů.

Z historie Karlovy Vary - USK Praha Od 13. března 2004, kdy Lokomotiva Karlovy Vary prohrála s USK Blex Praha 44:65, nedosáhly Vary slušnějšího výsledku. V sezoně 2003/2004 dokonce nováček nejvyšší soutěže z Karlových Varů hrál v ligové premiéře s USK 66:73. Pro zajímavost, k prvnímu zápasu nastoupila Lokomotiva se základní pětkou Sedláčková, Hricková, Zohnová, Větrovcová (Pazderová), Magerčiaková. Ještě 9. prosince 2005 hrála Lokomotiva s USK 73:89, 3. listopadu 2007 65:75 a 6. prosince 2008 74:82 a potom už se rozdílové nůžky mezi oběma kluby začaly rozevírat závratnou rychlostí. Nynější výsledek je opravdu jako výhra.

Nejlepší byla Dominika Pohunková s 16 body, Karolína Malečková přidala 13 bodů. Pražanky vedla Režanová se 17 body, Karolína Elhotová přidala 15 bodů. Někdejší karlovarská hráčka Alena Hanušová zaznamenala double double za 12 bodů a 11 doskoků, připojila tři bloky.

Už v prvním duelu v Praze ukázaly Karlovy Vary, že si sérii užívají. Tam dokonce tři čtvrtiny zápasu sahaly po ještě lepším výsledku.

„Ale každé utkání s USK je jiné, můžete se držet tři čtvrtiny zápasu a za dalších pět minut je to 20:0 a je po zápase. Je těžké udržet koncentraci u holek,“ poukazuje Krämerová.

Třetí utkání série se hraje v úterý v Praze a pro Karlovy Vary to s největší pravděpodobností, hraničící s naprostou jistotou, znamená vůbec poslední zápas sezony. Odevzdat jej ovšem nemíní.

„Oba úvodní zápasy jsme odehráli tak, že můžeme být spokojeni a do třetího nepůjdeme s poraženeckou náladou, ale popereme se o to. Záleží, jak zápas sedne,“ burcuje trenérka.

Marcela Krämerová se k týmu vrátila po nucené pauze začátkem roku, a tenkrát to s ním nevypadalo vůbec dobře, hrozil pád do skupiny o udržení v ŽBL.

Nové koště dobře mete

„Vždy se říká, že když přijde nový trenér, tým to nabudí. Já byla staronový trenér, tým byl v rozkladu a nebylo to dobré po psychické stránce. Přišlo nám vhod, že jsem přišla, nějakým stylem holky nabudila. A možná i tím řvaním, což mi mnozí vyčítají, jsem udržela koncentraci holek a nasazení. A tak zápasy, které jsme měly vyhrát, jsme vyhrály výrazným rozdílem. To se holky nabudily tím, že to umějí, a na tom se lépe staví,“ dodává karlovarská trenérka Marcela Krämerová.

Kristýna Brabencová (vlevo) z USK Praha sleduje nájezd Adély Drahokoupilové z Karlových Varů.

Třetí utkání čtvrtfinálové série play off ŽBL ZVVZ USK Praha - BA Karlovy Vary se hraje v úterý v Praze. Jak už bylo uvedeno, pro Vary bude asi posledním v sezoně.