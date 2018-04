První semifinále vyhrál USK o 54 bodů, kralovaly tři pivotky

Hradec v základní části jako jediný dokázal USK trápit v obou zápasech. Doma prohrál o 18 bodů, v Praze o 16 bodů, když se držel ve hře až do poslední čtvrtiny.

Tentokráte ale Pražanky neponechaly nic náhodě a od začátku si šly za vítězstvím, poté co po šňůře 20:0 rychle vedly 25:4.



„Měla jsem trochu obavu, protože jsme teď měly dlouho volno a ztratily jsme zápasový rytmus, ale holky byly na utkání dobře připravené a hrály s radostí. To je důležité, protože po vypadnutí z Euroligy je motivace náš největší problém,“ řekla trenérka USK Natália Hejková.



Bez zraněné reprezentantky Renáty Březinové měl Hradec problémy zejména s pivotkami USK, a to jak v obraně, tak i v útoku. Amanda Zahuiová tak jen za první čtvrtinu dala 12 ze svých 22 bodů. Marija Režanová přidala 23 bodů a Alena Hanušová 16 bodů.

Komplexní výkon podala Leticia Romerová, jež nastřádala devět bodů, devět asistencí, sedm doskoků a čtyři zisky.

„Je hodně důvodů, proč to bylo tak jednoznačné. Teď to vypadá, že jsme na to utkání nebyly mentálně připravené a ani fyzicky po té náročné pětizápasové sérii se Slavií. Hrajeme bez Renáty Březinové a to je proti takovým soupeřům hodně znát. Podkošová sestava USK nás jednoznačně přejela,“ hodnotila hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Hradecké manko tak narůstalo až k 50 bodům a domácí hráčky si tak mohly dovolit dohrávat s juniorkami. Svou sérii neporazitelnost v české lize tak Pražanky prodloužily na 139 zápasů od dubna 2013. Druhý zápas série se hraje v pátek v Hradci.

„Můžeme být lepší než dnes, kdy jsme hrály v útoku hodně zmateně. Budeme se snažit, aby se herní obraz zlepšil. Ale myslet si, že můžeme USK porazit, je naivita,“ prohlásila Ptáčková. „Teď je nejdůležitější udržet koncentraci na zápas v Hradci, kde se vždy hraje obtížně. Tam je to potřeba zvládnout s podobným sebevědomím jako dnes,“ dodala Hejková.

Veronika Remenárová (vlevo) z KP Brno stíhá Krystal Vaughnovou z Nymburka.

Ženská basketbalová liga

Semifinále play off - 1. zápasy:

USK Praha - Hradec Králové 107:53 (32:12, 60:31, 90:43)

Nejvíce bodů: Režanová 23, Zahuiová 22, Hanušová 16, Xargayová 13, Romerová 9 - Matušková 11, Ovsíková 8, Minarovičová 7.

19:00 Nymburk - KP Brno.