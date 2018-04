Z Královky, nebo z Králova Pole? ŽBL dostane (staro)nové šampionky

Finále začíná ve středu od 18:00 v Praze na Královce, brněnský klub vypravuje na utkání z Králova Pole autobus pro fanoušky. Přímý přenos vysílá TVCom.

Pražanky jdou do finále se sérií 141 vítězných zápasů v ŽBL v řadě trvající od dubna 2013, když navíc KP Brno v základní části této sezony dvakrát jasně přehrály 98:64 a 87:66. Jejich zahraniční hráčky pak mají motivaci sérii co nejrychleji ukončit, protože brzy nastupují do zámořské WNBA.

Pro USK bylo nejtěžší udržet se před finále v rytmu, jelikož poslední zápas sehrály před dvěma týdny. Hráčky tak mimo jiné o víkendu vyrazily naživo sledovat Final Four Euroligy v Šoproni. Předtím sehrály i přípravný zápas s juniory Sokola pražského.

Alena Hanušová (vlevo) a Tereza Vyoralová (uprostřed) z USK Praha s bývalou spoluhráčkou Sonjou Petrovičovou a jejím euroligovým bronzem, který získala s Kurskem:

„Už před semifinále jsem měla trochu obavu, protože jsme měly dlouho volno a ztratily jsme zápasový rytmus. Ale holky byly na utkání dobře připravené a hrály s radostí. To by se mělo teď opakovat, protože po vypadnutí z Euroligy je motivace náš největší problém,“ řekla trenérka USK Natália Hejková.

Loučení Burgrové Zajímavou příchuť budou mít finále pro Ilonu Burgrovou, která v minulých sezonách hrála za USK. Navíc oznámila, že po finálové sérii definitivně ukončí svou profesionální basketbalovou kariéru.

Basketbalistky KP Brno vstupují do finálové série s cílem odehrát s favoritkami na titul důstojnou partii.

„Nyní už nemáme co ztratit. Což je rozdíl oproti semifinálovým duelům s Nymburkem. Musíme ale odhodit respekt před našimi soupeřkami,“ uvedla na setkání s novináři pivotka Edita Šujanová.

Do finále se Královopolanky probojovaly po čtyřiadvaceti letech. „Chceme odehrát v Praze i doma co nejlepší zápasy a urvat nějaký skalp soupeřek. Finále bereme jako obrovskou výzvu, neboť si dobře uvědomujeme, jak kvalitní protivník s bohatými zkušenostmi a úspěchy z Evropské ligy nás čeká,“ poznamenal kouč brněnského klubu David Zdeněk, na kterého čeká v trenérské kariéře finálová premiéra.

„K úspěchu potřebujeme herní tvrdost, nemůžeme si dovolit uhnout ze žádného souboje. A také se musíme vyvarovat zbytečných ztrát míče,“ dodal Zdeněk.