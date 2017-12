Prověrka před derby: Hradec i Trutnov vyrážejí pro pohárový postup

Před sebou už mají vidinu sobotního vzájemného derby, ale ještě před ním důležitý středeční úkol.

Půjde v něm o postup do čtvrtfinále Českého poháru, z něhož vede cesta na závěrečný turnaj Final Four, který se letos bude hrát v únoru v Nymburce.

„Do Prahy jedeme s jasným cílem postoupit, protože letos si finálový turnaj chceme zahrát,“ netají Miroslav Volejník, manažer hradeckých Lvic a zároveň asistent jejich trenérky.

Lvice proti sobě budou mít více než zvučného soupeře v podobě pražského USK, nebude to ale první tým, nýbrž prvoligová rezerva. Hradečanky se tak musí připravit na tým plný mladých a ambiciózních hráček, které se budou chtít v zápase s vicemistryněmi republiky ukázat.

„Některé nakukují do áčka USK, nebude to jednoduché, ale věříme, že kvalita a zkušenost jsou na naší straně,“ poznamenal Volejník. Zkušenost by měla být určitě. Nejstarší hráčka ze soupisky druhého týmu prvoligové tabulky má ročník narození 1996 a věkový průměr družstva nepřesahuje 20 let.

Hlavní opory béčka jsou navíc ve Francii a s prvním družstvem je čeká euroligový zápas v Bourges.

Postupu do pohárového čtvrtfinále by se nebránili ani v Trutnově, tamní tým je ale v trochu jiném rozpoložení než jejich hradecké rivalky. Lokomotiva totiž v neděli v Mladé Boleslavi těsně prohrála velmi důležité ligové utkání se Slovankou, přestože ještě na konci třetí čtvrtiny o devět bodů vedla. K tomu ji před cestou do Brna, kde se o postup do pohárového čtvrtfinále utká s tamním družstvem Technicu, trápí zdravotní problémy některých hráček.

„Snad pojedeme v takovém složení, v jakém jsme hráli v neděli v Mladé Boleslavi. Otázkou ale hlavně je, zda ty, co pojedou, budou v pořádku,“ uvedl trutnovský trenér Petr Kapitulčin.

Trutnovský trenér Petr Kapitulčin

Trutnov si poslední čtvrtinou v Mladé Boleslavi, již 19:33 prohrál, zkomplikoval cestu do ligového play-off. „Už to pravděpodobně nemáme ve svých rukách,“ přiznal trenér.

Pohárový duel na hřišti soupeřek, které jsou v lize předposlední, proto považuje za možnost ke zvýšení současné nálady v týmu: „Už dva měsíce jsme nevyhráli, a tak pokud se to teď povede, mohlo by pro nás pohárové utkání být výhodou. Avšak jet uprostřed týdne na zápas do Brna není v našich podmínkách úplně jednoduché.“

Trutnovanky by při postupu alespoň částečně zapomněly na nedělní neúspěch, který těžko přijímaly. „Bohužel se sešlo víc věcí. Snad poprvé v poslední době, co se Slovankou hrajeme, měly soupeřky k dispozici více hráček, nás bylo málo. Proto jsme nezvládli to, že jsme vedli a měli zápas dobře rozehraný. A také se k tomu přidal výkon rozhodčích,“ řekl trutnovský kouč k porážce, která jeho družstvo může stát postup do play-off.

Hradec rozehraje svůj středeční pohárový zápas v Praze už v 16 hodin, duel Trutnova v Brně začne o tři hodiny později.