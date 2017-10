Los byl na Hradec přívětivý, ale už přituhuje, varuje střelkyně Ovsíková

A výsledek? Osmadvacetiletá křídelnice prožívá s hradeckými Lvicemi úspěšný vstup do sezony, na kterém se podílí spolehlivými výkony, které násobí i dobrou střelbou.

Ve středečním zápase čtvrtého kola s velmi silnou Slavií Praha, který Lvice vyhrály 81:68, zaznamenala 18 bodů. Nejvíc z celého družstva. S průměrem 13 bodů na zápas se pasovala do pozice aktuálně nejlepší střelkyně týmu. A i díky jí Hradec letos ještě neprohrál.

Jak to s vašimi zraněními vlastně bylo? Co to, které jste léčila v létě?

Trochu se táhl problém s achilovkou z loňské sezony. Ale nic vážného, když člověk bude basketbal hrát dál vrcholově, tak už to asi o moc lepší nebude. Hrát se s tím dá.

Po sobotním zápase s Brnem šly hlasy, že budete muset odpočívat kvůli kolenu, ve středu jste ale hrála. Co se stalo?

V zápalu boje se mi nepříjemně podlomilo. Navíc to bylo koleno už jednou operované, takže v první chvíli jsem opravdu měla strach. Naštěstí to trvalo jen do druhého dne, ráno jsem vstala a bylo to mnohem lepší. Moje obava se tedy nepotvrdila a ve středu jsem hrát mohla.

Šlo to vám i celému týmu, přitom Slavia je obávaný soupeř...

Obavy jsme z ní opravdu měly. Zvlášť poté, co porazila velmi silné KP Brno. Braly jsme to tak, že od začátku ligy to bude náš nejtěžší soupeř.

Co rozhodlo o vaší výhře?

Podle mě fyzická kondice, ukázalo se to v poslední čtvrtině, do které jsme výborně vstoupily a udělaly si náskok až čtrnácti bodů. Pak už Slavia neměla sílu to zvrátit.

Do té doby vás ale hodně trápila.

Mají výborný tým, jsou velmi silné pod košem, což ukazovaly v prvním poločase. Naše holky pod košem ale zahrály výborně, i když měly brzy tři fauly. Zvlášť Renáta Březinová to zvládla skvěle, šestnáct doskoků je výborné číslo.

Vy jste byla nejlepší střelkyní a vedete v ní i týmovou statistiku.

Není to jen o bodech. My nejsme tým, kde by jedna dávala třicet bodů, my se o ně pěkně podělíme.

Ještě jste neprohrály, co říkáte dobrému vstupu do sezony?

Je to příjemné, ale při vší úctě k prvním soupeřkám na nás byl letos los přívětivý. Teď už ale přituhuje. Zvlášť následující dva zápasy venku na KP Brno a v Nymburce budou hodně těžké.