Karlovy Vary vyzvou ve čtvrtfinále USK, Trutnov se do play off nepodívá

Basket

Zvětšit fotografii Marqu'es Webbová z Karlových Varů | foto: Václav Šlauf, MAFRA

bře 9 2018

Trutnovské basketbalistky prohrály na půdě favorizovaného KP Brno 58:80 a definitivně přišly o šanci na play off. Do osmičku postupujících se díky tomu s předstihem protlačily Karlovy Vary a to i přes porážku 68:81 na palubovce Slovanky.

Slovanka si tím v přímém souboji zajistila dva zápasy před koncem základní části sedmé místo v tabulce a vyhne se v prvním kole play off mistrovskému USK. S největší pravděpodobností narazí na Nymburk. Obhájce titulu zbyl na karlovarskou Lokomotivu, která má nyní stejně bodů jako Trutnov, ale Východočešky už mají před sebou jen jeden zápas a v jejich neprospěch hovoří i horší vzájemná bilance.

Souboj s Trutnovem vyšel na straně KP Brno především mladé slovenské reprezentantce Veronice Remenárové, která 16 bodů podpořila pěti doskoky a pěti asistencemi. Monika Satoranská má double double za 11 bodů a 11 doskoků. Nejzkušenější z brněnských hráček Ilona Burgrová nastřílela Trutnovu osm bodů, patrně naposledy si zahrála proti klubu, za který na podzim 2000 v nejvyšší soutěži debutovala. Ženská basketbalová liga - 20. kolo KP Brno - Trutnov 80:58 (20:15, 39:25, 59:41)

Nejvíce bodů: Remenárová 16, Ursuová 14, Satoranská 11, G. Andělová 10 - Kozumplíková 15, Rylichová 13, Perkinsová 7. Slovanka MB - Karlovy Vary 81:68 (20:17, 36:30, 58:46) ŽBL Tým Z V P S B 1. USK Praha 19 19 0 2044:939 38 2. Nymburk 19 17 2 1647:1274 36 3. KP Brno 20 15 5 1607:1276 35 4. Žabiny Brno 20 13 7 1418:1253 33 5. Hradec Králové 19 13 6 1567:1236 32 6. Slavia Praha 19 13 6 1633:1341 32 7. Slovanka MB 20 8 12 1377:1602 28 8. Karlovy Vary 20 6 14 1253:1606 26 9. Trutnov 21 5 16 1340:1726 26 10. Ostrava 19 3 16 1077:1561 22 11. Strakonice 19 3 16 1053:1678 22 12. Technic Brno 19 2 17 1139:1663 21