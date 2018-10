Žabiny ukázaly svaly a duel s Hradcem otočily. Slavia začala výhrou

Hradec vlétl do zápasu v Brně plný elánu, vstřelil prvních deset bodů utkání a Žabiny nestíhaly. Východočešky v jednu chvíli vedly dokonce o třináct bodů, Brno se ale postupně do zápasu vracelo, když se dokázalo lépe přizpůsobit přísnému metru rozhodčích, a krátce po přestávce už šlo do vedení.

Ještě ve třetí čtvrtině se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, ale poslední desetiminutovka už byla jednoznačně v režii Žabin, které si získaly dvouciferné vedení, o které už nepřišly.

Hvězdou vítězek byla Litevka Justina Matuzonytéová, která zaznamenala double double za 16 bodů a 14 doskoků, 13 bodů přidala Marques Webbová, deset Beáta Adamcová. Hradec držela se 13 body Michaela Matušková, na 12 bodů a 11 doskoků se dostala Klára Marečková.

Ve druhém zápase sobotního programu si Slavia Praha ve svém úvodním vystoupení poradila s Teamstore Brno 93:52. Pražanky zápas kontrolovaly už od samého úvodu, když se v závěru první čtvrtiny dostaly do patnáctibodového vedení a Brno na to neumělo najít odpověď.

Všech sedm skórujících slávistek hráček, z nichž všechny nastřílely dvouciferný počet bodů. Nejlepší byla se 16 body Američanka Jamisonová-Myersová, která při své profipremiéře přidala i 10 doskoků, brněnský celek vedla s 18 body Tereza Zítková.