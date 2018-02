Trutnovské basketbalistky zastavily černou sérii, slaví poprvé od října

Předtím se trutnovské družstvo v ligovém utkání naposledy radovalo 22. října, kdy porazilo Strakonice. Poté následovalo devět porážek.

„Splnili jsme to, co jsme si předsevzali. Nechtěli jsme hrát žádný pomalý basket, ale rychle, aktivně a agresivně, což se podařilo a byl to základ naší výhry,“ potěšilo trutnovského kouče Petra Kapitulčina.

„Konečně se nám podařilo mít vysokou úspěšnost střelby, už za první poločas jsme nastříleli 46 bodů.“

Ostrava do zápasu nastoupila bez jediné americké hráčky, kterých v této sezoně vystřídala už osm.

Naopak trutnovskému družstvu se nedávný příchod nových amerických hráček vyplácí. Bethelová byla s pětadvaceti body nejlepší střelkyní zápasů, navíc k tomu přidala 13 doskoků. Neztratila se ani Perkinsová, která zaznamenala 13 bodů.

Domácí nejvyšší soutěž má nyní reprezentační přestávku a bude pokračovat za dva týdny.

Ženská basketbalová liga - 19. kolo

Ostrava - Trutnov 52:90 (18:23, 27:46, 36:71)

Nejvíce bodů: Kubíčková 18, Smutná 15, Vojtíková 7 - Bethelová 25, A. Vacková 21, Kozumplíková 19, Perkinsová 13.