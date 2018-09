Laudův stav se dál lepší, dění ve formuli 1 už může sledovat v televizi

„Díky bohu je mu zase podstatně lépe,“ řekl Florian Lauda rakouské televizi ORF.

„Také jeho žena Birgit je šťastná, že mu je zase relativně dobře. Čeká ho samozřejmě ještě fyzioterapie a všechno možné, tak rychle to zase nebude, jako to bylo dřív. Ale to přijde, chce to holt čas,“ řekl Laudův sourozenec, který legendárnímu jezdci v roce 1997 poskytl vlastní ledvinu.

Devětašedesátiletý šéf dozorčí rady týmu F1 Mercedes Niki Lauda se transplantaci plic podrobil 2. srpna a byl poté ve velmi vážném stavu. Podle bratra se na úspěšném zotavovacím procesu projevuje jeho zarputilá povaha.

„V těžkých situacích se dokáže maximálně koncentrovat na to, aby nastalo zlepšení. Tím je ostatně známý,“ dodal Florian Lauda.