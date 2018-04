Pětihvězdičkový Štybar před Roubaix: Recept na kostky? Vyhýbat se jim

Podle kursů prestižní britské sázkové kanceláře William Hill je Zdeněk Štybar pátým favoritem závodu, byť zároveň „až“ třetím z týmu Quick-Step.

Webové stránky stanice Eurosport naopak zařadily českého mistra mezi dva největší, tedy pětihvězdičkové favority - společně s týmovým kolegou Niki Terpstrou, vítězem Flander.

Kdy jste v mysli přeladil z Flander na Roubaix, Zdeňku? Hned po skončení nedělního závodu?

Jo jo, nic jiného mi ani nezbývalo. Jarní klasiky jsou závody, na které jsem trénoval celou zimu, a teď jdou po sobě tak rychle, že dokončíte jeden a musíte hned přemýšlet o tom dalším.

DVAKRÁT DRUHÝ NA ROUBAIX. V roce 2015 po souboji s Johnem Degenkolbem (vlevo) a loni po bitvě s Gregem van Avarmaetem.

Mezitím jste si však ještě naordinoval středeční semiklasiku Scheldeprijs. Tu jste jel z největších favoritů Roubaix jako jediný. Proč jste raději nepošetřil síly?

Já jel Scheldeprijs už dvakrát v minulosti a líbilo se mi, i když tehdy se konalo v klidnější části Belgie. Tentokrát vedlo přes Zeeland po nové trati, kde mnohem víc foukalo a peloton se roztrhal na „terezínech“ (bočním větru). Ale řekl jsem si, že mezi dvěma tak těžkými závody (Flandry a Roubaix) není špatné, aby ten můj motor pořád pracoval, protože v minulosti, když jsem během týdne před Roubaix žádný závod nejel, jsem si stejně dal ve středu nějakých pět hodin za motorkou. Za tou však nikdy nenapodobíte závodní rytmus. A já mám ze závodu vždycky lepší pocit než z tréninku.

Paříž-Roubaix Sledujte v neděli od 12.00 online.

Vzhledem ke změně trasy i obtížným podmínkám na trati Scheldeprijs potom někteří jezdci tvrdili, že z jednoho z nejjednodušších závodu sezony se stal jeden z nejtěžších. Bylo to tak?

Ano, doopravdy šlo nakonec o pořádně těžký závod. Ale zaplaťpánbůh, že neplatila původní předpověď, podle které mělo pršet celý den a foukat ještě silněji. Nakonec to nebylo až tak strašné, pršelo nám až na posledních 40 kilometrech. Jako příprava na Roubaix to bylo dobré i proto, že rytmus Scheldeprijs je podobný tomu na Roubaix, také se jede po rovině a spurtuje se za zatáčkami. Když vám do toho fouká terezín, jde o podobnou zátěž jako na kostkách. Přijedete na špic, musíte zatáhnout a držet ty watty - stejně jako na kostkách.

Během Scheldeprijs vypadli Quick-Stepu ze hry dva potenciální sprinteři. Neuvažovali jste pak, že byste zkusil zaspurtovat na sebe?

Ne, to jsme vůbec neplánovali. Už minulý týden se řeklo, že se pojede spurt na Fabia Jakobsena. Týmoví šéfové ho berou, že je novou sprinterskou hvězdou do budoucna.

A teď vám zařídil další vítězství. Naopak 35 jezdců bylo během závodu vyloučeno za to, že vjeli na železniční trať ve chvíli, kdy už blikalo červené světlo. Co jste takovému verdiktu říkal?

Šlo o správné rozhodnutí. Všichni ví, že pokud projedete přes trať na červenou, diskvalifikují vás. Tu skupinu jsme předtím odpárali na úseku s bočním větrem, kde jsme s Quick-Stepem rozjeli terezín, takže to za hlavním polem bylo jako korálky. Asi to chtěli na přejezdu risknout, protože věděli, že pokud tam zastaví, už se nejspíš zpátky do závodu nedostanou. Ale přejet na červenou automaticky znamená, že jste ze závodu venku. Takže je to jejich jasná chyba.

Vraťme se teď ještě k předchozímu Monumentu ve Flandrech. Vítězný Niki Terpstra minulou neděli ocenil, že váš útok na Kruisbergu unavil 26 kilometrů před cílem mnohé soupeře, takže on potom mohl tím snáz zaútočit a odjet. Z týmového hlediska to byla samozřejmě úspěšná strategie, ale osobně jste si asi dění na Kruisbergu plánoval jinak, že?

Já jsem si myslel, že když tam nastoupím, tak lídři jiných týmů jako Sagan a van Avermaet po sobě budou trochu koukat, kdo a jestli mě bude dojíždět, z čehož bych mohl něco vytěžit. Ale když jsem se potom za Kruisbergem otočil, měl jsem v háku Sagana, van Avermaeta, Kwiatkowského, všechny lídry. Tak jsem samozřejmě s nimi dál nechtěl jet dál.

V tu chvíli přišla Terpstrova chvíle.

Pro něj šlo o ideální situaci. Využil toho, že jsem je přece jen trochu utahal. Ale ať už se to stalo jakkoliv, musel být potom Niki dost silný na to, aby takhle dojel sám až do cíle - a on to dokázal.

Vy jste tehdy na Kruisbergu doufal, že kdyby se vám podařilo uniknout s vhodnější skupinou, zkusil byste s ní dojet až do cíle?

Doufal. Ten závod už byl hodně těžký, Greg van Avermaet nastoupil předtím na Taaienbergu, a já pozoroval, že všichni už jsou docela na hraně. Myslel jsem si, že největší favorité budou čekat s útoky až na poslední stoupání na Kwaremont a Paterberg. Proto jsem zkoušel útočit už po Taaienbergu a pak i na Kruisbergu, který je kopcem, co mi sedí. Doopravdy jsem si myslel, že by se mi mohlo povést odjet s někým, jako je Tiesj Benoot.

Takže třeba i ve dvou, ale ne s někým jako jsou Sagan nebo van Avermaet?

Přesně tak. Před námi byla tehdy ještě tříčlenná skupina uprchlíků, se kterou jsme se mohli ještě před Kwaremontem třeba třikrát protočit na čele, na tom dlouhém rychlém sjezdu, kde jinak můžete ztratit spoustu sil - a potom i jim na Kwaremontu ujet.

Když odjel Terpstra, ještě jste zdaleka neměli jistotu, že jeho útok vyjde. Přesto jste hned začali s Gilbertem protivníky Quick-Stepu ve skupině pronásledovatelů brzdit?

Věděli jsme, jak dobře na tom Niki je a že se takhle sólově povedlo vyhrát už na E3 Harelbeke. Takže ta situace byla pro nás absolutně ideální. Sagan ho potom sice zkusil dojet, ale neměl na to nohy.

VÍTĚZ FLANDER. Niki Terpstra z Nizozemska dosáhl minulou neděli na titul z druhého Monumentu sezony.

Co říkáte následným prohlášením Petera Sagana, že by ostatní týmy měly vzít rozum do hrsti a spojit se s ním proti Quick-Stepu? Ono je to dvousečné. Mohou se spojit se Saganem, jenže ten je pak v cíli přespurtuje.

Přesně tak. On to Peter vždycky umí strašně hezky říct, ale já ostatní chápu. Kam pojedou se Saganem, když je šance 99,9 procenta, že všechny přespurtuje? Kdo by tam s ním jel? Snad van Avermaet by mohl, ten by proti Peterovi nějakou šanci měl. Ti ostatní spíš musí na něj jen koukat a doufat, že se sám unaví, protože ve férovém spurtu na něj za normálních podmínek nemají.

Každopádně po posledních výhrách Quick-Stepu nyní zároveň všichni čekají, co vymyslí váš tým. To ani na Roubaix jiné být nemůže.

(zasměje se) Asi už ne, doopravdy. Tohle jaro je pro nás neuvěřitelné, kromě Gent-Wevelgem jsme v posledních týdnech vyhráli všechno a i na Gent-Wevelgemu jsme měli k vítězství kousek (Viviani dojel druhý za Saganem). Nálada v týmu je skvělá. Jsme tam čtyři lídři, přesto jsme schopní si pomoci, a v tom spočívá naše síla. Nejdeme po sobě, ale naopak si pomáháme k tomu, aby ten druhý zvítězil.

Pojede tedy Quick-Step v neděli znovu na čtyři lídry? Přestože Philippe Gilbert prohlašuje, jak moc mu Roubaix chybí do sbírky vítězných Monumentů, a Niki Terpstra má na kontě titul z Flander?

Jednoznačným lídrem nikdo nebude. Jen loni jsme jeli Roubaix s Tomem Boonenem na jediného lídra a ta taktika se nám nevyplatila. V neděli máme mít stejně jako na předešlých závodech čtyři lídry.

Jak to vidí jinde Kurzy deseti favoritů podle sázkové kanceláře William Hill:

4,3 Peter Sagan (Bora)

8,0 Greg van Avarmaet (BMC)

8,0 Philippe Gilbert (Quick-Step)

11,0 Niki Terpstra (Quick-Step)

13,0 Zdeněk Štybar (Quick-Step)

13,0 Sep Vanmarcke (EF Drapac)

14,0 Wout van Aert (Verandas)

15,0 John Degenkolb (Trek)

17,0 Arnaud Demare (Groupama-FdJ)

23,0 Jasper Stuyven (Trek) Dvanáct favoritů podle cyclingnews.com:

1. Greg van Avermaet (BMC)

2. Peter Sagan (Bora)

3. Niki Terpstra (Quick-Step)

4. Philippe Gilbert (Quick-Step)

5. Sep Vanmarcke (EF Drapac)

6. Arnaud Demare (Groupama-FdJ)

7. Dylan Van Baarle (Sky)

8. Olivier Naesen (AG2R)

9. Zdeněk Štybar (Quick-Step)

10. Wout Van Aert (Verandas)

11. Jasper Stuyven (Trek)

12. Mads Pedersen (Trek) Favorité podle Eurosportu:

Pět hvězdiček:

Štybar, Terpstra.

Čtyři hvězdičky:

Gilbert, Stuyven, van Aert, van Avermaet.

Tři hvězdičky:

Sagan, Kristoff, Vanmarcke, Lampaert.

Dvě hvězdičky:

Demare, Degenkolb, Oss, Roelandts, Martin, Naesen, Trentin, Moscon, van Baarle, Pedersen.

Jedna hvězdička:

Senechal, Cort Nielsen, Theuns, Groenewegen, Sieberg, Gaudin, Chavanel, Hayman, Thomas, Rowe, Boasson Hagen, Langeveld, Haussler, Vandenbergh.

Loni jste skončil na Pekle severu druhý, i když jste předtím neměl nejvydařenější jaro. Zato letos máte za sebou v Belgii mnohem povedenější závody.

Já doufám, že i díky tomu bude forma lepší než loni a že mi ten závod sedne, nevidím žádný důvod, proč by se mi neměl povést. Spíš půjde doopravdy o štěstí, aby všechno fungovalo a abych se někde neocitl v nesprávnou chvíli na nešťastném místě.

Stále tedy cítíte, že se vás drží forma z Flander, kde jste letos už popáté dojel na worldtourových klasikách v první desítce?

Doufám, že k formě z Flander ještě aspoň jedno procento přidám. V týdnu jsem měl dobrý trénink, včetně středečního startu na Scheldeprijs. Forma tam určitě je. Myslím, že i na Flandrech jsem měl nohy na to, abych je vyhrál. Ale k vítězství vám musí doopravdy všechno sednout.

Kdybyste měl laikům říci návod, jak nejlépe překonat kostky do Roubaix, jak by zněl?

Že se jim musíte co nejvíc vyhýbat.

Jenže takové manévry rozhodčí neradi vidí. A někdy také trestají.

Každopádně ale mám výhodu, že díky cyklokrosové minulosti dovedu na kostkách poznat lepší stopu, než jakou volí ostatní. Když potom takovými cestičkami jedu, neunavuje se mé tělo tolik jako těla soupeřů. Přitom tenhle závod je o tom, kolik energie dokážete v jeho průběhu našetřit.

S čímž souvisí i jinde nevídané poziční spurty před každým dlážděným úsekem, že?

Jinak to nejde. Paříž - Roubaix je poziční závod. Občas vjíždíte do dlážděného úseku tak, že se nadechnete, zavřete oči a doufáte: Snad to přede mnou nelehne. Na Arenberg naletíte v šedesátce, přitom najednou jako byste se z dálnice ocitli na hrbolaté silničce, kde se vedle sebe vejdou jen dva lidé. Někde se to blokne a zbytek pole musí brzdit, nebo jít pěšky.

Na Arenberg se zavřenýma očima radši nenajíždějte...

Ono by to někdy vyšlo nastejno. Ten úsek je rovný, nemáte kam zabloudit.

Ovšem právě na Arenbergu, nejslavnějším „pavé“ závodu, jsou díry mezi kostkami masivní.

Ty trefíte, ať děláte cokoliv, i když před vámi jede třeba jen pět lidí. Musíte koukat před sebe, co ti kluci dělají, a zároveň také na zem a na všechny ty díry. Máme na Arenbergu podél trati připravených spoustu lidí s rezervními koly, ale ani ti nemusí stačit, když dojde k defektu. Arenberg je první klíčový moment závodu.

Zvlášť v deštivém počasí. To se však Peklu severu od roku 2002 vyhýbá. I letos má být sucho.

Nooo, uvidíme. Předpověď se už nejmíň čtyřikrát změnila. Koukám na ni skoro každou hodinu.

A jakou si přejete? Dříve jste toužil po deštivém Roubaix. Ale po letošním mokrém a blátivém Strade Bianche jste změnil názor.

Abych řekl pravdu, radši chci to sucho. Jinak bude Roubaix mnohem nervóznější a s mnohem větším počtem pádů. Podle jedné předpovědi má být v neděli dokonce až 22 stupňů, jenže podle jiné přeháňky a 16 stupňů. Jsou tam velké výkyvy, musíme si počkat.

V porovnání s Flandrami nestartují Benoot, Nibali a Kwiatkowski. Přesto, seznam favoritů v čele s vašim týmem, se Saganem a s van Avermaetem je podle vás podobný?

Ano. Vezměte první dvacítku ze všech letošních kostkových klasik a někde mezi nimi s velkou pravděpodobností najdete cyklistu, který v neděli v Roubaix vyhraje.

Může vás po pěti startech na tomto závodě ještě některý úsek pavé překvapit?

Asi ani ne. Spíš je pro nás důležité, abychom před závodem prozkoumali, jak vypadají na poslední chvíli. To je přece jen něco jiného, než když jsme si je byli projet v lednu.

Které místo bude podle vás tentokrát klíčové?

Nejspíš Carrefour de l´Arbre (poslední ze tří pětihvězdičkových kostkových úseků, 15 km před cílem).