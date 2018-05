Štybar: Středeční únik může dojet až do cíle. Pokusím se do něj dostat

„Ta časovka byla pro náš tým spíš o tom, abychom se dostali zpět do rytmu po volném dni, protože ve středu bude pro nás velmi důležitý den,“ svěřoval se Štybar za cílem. „Ačkoliv ono i když jedete časovku na 95 nebo 98 procent, je to stejně namáhavé.“

A na kolik to bylo ve vašem případě?

Tak na těch 95 procent.

Z obtížného startu středeční etapy, kdy čeká hned desetikilometrové táhlé stoupání do Molina di Ledio, mají respekt i v Yatesově týmu Mitchelton-Scott. Také váš Quick-Step očekává, že úvod této etapy může být poněkud bláznivý?

Určitě. Chtěli bychom v té etapě uspět. I další nevrchařské týmy se o to budou snažit, protože pak nás čekají samé dojezdy na kopec. Bude tam po startu spousta nervozity, každý se toho úvodu bude bát. A hned źe začátku se může urodit nějaký únik.

Který by tentokrát konečně mohl dojet až do cíle?

To rozhodně.

A vy byste v něm vzhledem ke klasikářskému profilu etapy rád byl.

Ano. Myslím, že ta šance tam je, přestože ten první kopec nepatří mezi takové, které mi vyloženě sedí. Ale pokud se naskytne možnost, pokusím se do toho úniku dostat.

Pondělní volný den jste po předchozích dvou horských etapách využil na zahnání únavy?

Celkem jo. Nakonec jsem včera ani nebyl na kole, v podstatě jsem ten den proležel. Tím, že dneska se jela časovka, jsem se rozjel až ráno před ní, dvacet kilometrů cestou na start. Potom ještě na ergometru a šel jsem na to. Kdybychom naopak dnes jeli normální etapu, tak bych samozřejmě v pondělí jel na trénink. Ale za těchto okolností mému tělu prospělo, když jeden den nesedělo na kole.

Následky nachlazení z úvodu Gira jsou už definitivně doléčené?

Úplně ne, spíš se mi zase trochu vrátilo. Ale teď už je to asi jedno, teď už to Giro musím docvaknout.

AUTOGRAM, PROSÍM. Ochotný Zdeněk Štybar a čeští fanoušci v Roveretu.

Po dlouhém závodním období od začátku sezony si po něm dopřejete aspoň měsíc bez závodů?

V podstatě ano, až do mistrovství republiky v Plzni. A potom bych měl jet až Binck Bank Tour (bývalé Eneco Tour) na začátku srpna.

Druhou půlku sezony tedy už máte vymyšlenou?

Mám, po Eneku se vydám na worldtourové jednorázovky do Kanady.

A v září na mistrovství světa v Innsbrucku?

Jo... akorát že jeho okruh je tak moc těžký, že se na ten profil musím pořádně podívat, jestli tam Romanovi (Kreuzigerovi) mohu pomoci, a popovídáme si s ním o tom. Protože abych tam byl platný jen na prvních 100 kilometrů, asi by to nemělo moc smysl.