Štybar potřebuje letadlo ze Skotska. Moc chci na Evropě jet, říká

I proto by si chtěl nyní na nejbližších dvanáct měsíců opatřit jiný výsostný trikot.

Bílomodrý se žlutými hvězdami.

Dres mistra Evropy.

Ten, který prozatím obléká Nor Alexander Kristoff z týmu Emirates.

Šampionát starého kontinentu v silničním závodě se koná 12. srpna ve skotském Glasgow na trati, která může svědčit klasikářům. „Moc na té Evropě chci jet,“ ujišťuje Štybar. „Hrozně by mě mrzelo, kdybych tam nebyl, ale...“

Zmíněné „ale“ spočívá v logistice přesunu. Už 13. srpna totiž začíná v Heerenveenu worldtourový etapový závod Binck Bank Tour (bývalé Eneco Tour). Pro účastníky obou po sobě následujících akcí bylo ze Skotska do Nizozemska zřízeno charterové letadlo.

„Jenže v tom charteru už pro mě nemají místo,“ říká Štybar. „Doufám, že se to nějak vyřeší. Zabývá se tím teď český svaz i můj tým Quick-Step.“

Kdyby pro něj spoj z Glasgow nezajistili, musel by evropské mistrovství, ač velmi nerad, oželet. „Pro tým je větší prioritou Binck Bank Tour,“ připomíná Štybar, kdo je jeho zaměstnavatelem.

Naposledy závodil koncem června v Plzni, od té doby jen trénoval. Před zničujícími českými vedry „utekl“ na třítýdenní vysokohorské soustředění do italského Livigna.

„Tam jsme měli moc příjemné počasí,“ nadšeně vypráví. „Za posledních deset let, co do Livigna jezdím, jsem tak vydařené podmínky zažil snad jen jednou. Ale teď už se nemůžu dočkat prvních závodů.“

Proti Saganovi i Cavendishovi

Ve Skotsku bude k největším kandidátům evropského titulu patřit Peter Sagan a navzdory zvlněnému profilu trati si velké ambice dělají rovněž ryzí sprinteři. V britském týmu je Mark Cavendish, v italském Elia Viviani, král sprinterů na Giru a Štybarův týmový kolega v Quick-Stepu.

„Pokud se Britové a Italové rozhodnou jet na hromadný spurt, nebude jednoduché jejich záměry nabourat,“ soudí český cyklista. „Přesto věřím, že i tak se někde před cílem objeví šance zaútočit.“

V českém týmu jej mají doprovázet například i Josef Černý a Jan Bárta.

KDYŽ JEŠTĚ OBLÁKAL TRIKOLÓRU. Štybar na letošním Giru d’Italia.

Při Binck Bank Tour, kde v roce 2013 slavil Štybar celkové vítězství, by poté o vítězi měla rozhodovat až poslední etapa s dojezdem na proslulou zeď Geraardsbergen.

Na přelomu srpna a září má pak Štybar v plánu jednorázové závody World Tour ve Francii a Kanadě a po nich podnik, na němž dosud nestartoval: etapy Kolem Slovenska.

Stáje Quick-Step a Bora budou na tomto nejprestižnějším slovenském klání (kategorie Europe Tour 2.1) letos zastupovat prvodivizní týmy a právě Quick-Step nahlásil lukrativní sestavu.

Kromě Štybara jsou v ní také nejlepší vrchař Tour Alaphilippe, jedenáctý muž celkového pořadí Jungels, belgický mistr Lampaert a někdejší vítěz na kostkách Pekla severu Terpstra.

Na MS pomůže Kreuzigerovi

„Hned, jak jsem uviděl, že náš tým má Slovensko v programu, řekl jsem si o nominaci,“ vypráví Štybar. „Mělo by to být podobně příjemné, jako když jsem před třemi lety jel Czech Cycling Tour. I když pouhé dva dny po návratu z Kanady bude asi aklimatizace náročná.“

V závěru sezony nemíní chybět ani na mistrovství světa v Innsbrucku, přestože je jeho profil určen vrchařům. S Romanem Kreuzigerem, lídrem českého týmu, si už zatrénoval v Livignu a chystají v září ještě jeden přípravný kemp.

„Chci Romanovi v Innsbrucku pomoci, co bude v mých silách. Takže se pokusím mít tam co nejlepší vrchařskou formu.“

Na závody Grand Tour se vrátí až v příští sezoně, snad už v květnu na Giru. Při Tour nyní zůstal jen v roli diváka.

„Sice si někteří lidé stěžovali, že kvůli převaze týmu Sky nebyla Tour zajímavá, ale mě bavila,“ hodnotí. „Bylo hezké vidět, jak Thomas, léta pomocník, přeskočil v hierarchii Frooma a tým Sky tuto změnu nijak neovlivňoval. Protože on na to měl v kopcích opravdu nejvíc ze všech.“